Sul lungomare Falcomatà gli atleti della Colosseum Center spiegano ai giovani perché alimentazione corretta e attività fisica fanno bene a corpo e mente

Alimentazione e fitness: una giornata studio dedicata ai giovani. Un progetto per avvicinare i ragazzi al sano sport ma anche un’opportunità per ribadire l’importanza di una corretta alimentazione e di un’appropriata attività fisica che, insieme, producono benefici effetti in coloro che mettono sapientemente in pratica questi comportamenti. Il binomio “cibo-sport” incide sinergicamente ed in maniera favorevole su tutti gli indicatori dello stato di salute dell’individuo. Per questo motivo gli esperti atleti della Colosseum Center hanno voluto parlare ai giovani, confrontarsi e spiegare all’interno del loro stand sul lungomare Falcomatà le varie attività sportive che possono diventare una vera risorsa preventiva ed aiutare il corpo e la mente.

“Il movimento muscolare è garanzia di benessere per tutti – spiega il personal trainer Carmelo Caccamo – Fare quotidianamente, un’attività fisica è il migliore investimento che si possa fare sin da giovani per il proprio futuro di salute; un insostituibile strumento alla portata di tutti per prevenire molte malattie croniche moderne”.

Ma è anche importante “richiamare l’attenzione sul grande ruolo sociale dello sport e l’inestimabile valore culturale ed educativo che ha” secondo l’atleta IFBB Italia Anna Martino che sprona a far propria la “cultura del muoversi perché fitness e sport non devono essere visti solo sotto forma di competizione e per stare in forma ma sono anche mezzi per stare insieme divertendosi, per una società più consapevole del bene per se stessi e il prossimo e, soprattutto, in salute”.