Alimentazione e fitness, una giornata studio con gli atleti della Colosseum
Sul lungomare Falcomatà gli atleti della Colosseum Center spiegano ai giovani perché alimentazione corretta e attività fisica fanno bene a corpo e mente
20 Settembre 2017 - 17:56 | di Vincenzo Comi
Alimentazione e fitness: una giornata studio dedicata ai giovani. Un progetto per avvicinare i ragazzi al sano sport ma anche un’opportunità per ribadire l’importanza di una corretta alimentazione e di un’appropriata attività fisica che, insieme, producono benefici effetti in coloro che mettono sapientemente in pratica questi comportamenti. Il binomio “cibo-sport” incide sinergicamente ed in maniera favorevole su tutti gli indicatori dello stato di salute dell’individuo. Per questo motivo gli esperti atleti della Colosseum Center hanno voluto parlare ai giovani, confrontarsi e spiegare all’interno del loro stand sul lungomare Falcomatà le varie attività sportive che possono diventare una vera risorsa preventiva ed aiutare il corpo e la mente.
“Il movimento muscolare è garanzia di benessere per tutti – spiega il personal trainer Carmelo Caccamo – Fare quotidianamente, un’attività fisica è il migliore investimento che si possa fare sin da giovani per il proprio futuro di salute; un insostituibile strumento alla portata di tutti per prevenire molte malattie croniche moderne”.
Ma è anche importante “richiamare l’attenzione sul grande ruolo sociale dello sport e l’inestimabile valore culturale ed educativo che ha” secondo l’atleta IFBB Italia Anna Martino che sprona a far propria la “cultura del muoversi perché fitness e sport non devono essere visti solo sotto forma di competizione e per stare in forma ma sono anche mezzi per stare insieme divertendosi, per una società più consapevole del bene per se stessi e il prossimo e, soprattutto, in salute”.
“Sul fitness e i suoi benefici viene ogni giorno scritto e detto di tutto: che allunga la vita, che migliora l’umore, che purifica il corpo dalle tossine – conclude l’atleta Martino – In un certo senso, è tutto vero. Lo è nella misura in cui gli esercizi vengono fatti con criterio, sotto la guida di un istruttore e dopo controlli medici che certifichino uno stato di buona salute. Insieme ai nostri professionisti Salvatore Praticò, Riccardo Rositani, Giuseppe Praticò, Pasquale Cicciù e Giovanni Carlini trasmettiamo ai ragazzi e non solo, le nostre conoscenze, il nostro bagaglio sportivo ma anche educhiamo, organizziamo, collaboriamo e, soprattutto, motiviamo l’atleta che si avvicina allo sport scegliendo momento per momento ciò che è ottimale per sé”.
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