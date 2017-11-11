Lunedì 13 novembre, alle ore 16.45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, promuove l’incontro: Una giurista legge “Il buio oltre la siepe”. Relazionerà la professoressa Melania Salazar, ordinario di Diritto Costituzionale dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, già componente della Commissione di Esperti delle Riforme Istituzionali, nominata dal

Presidente del Consiglio dei Ministri. Melania Salazar, è autrice di numerose pubblicazioni: volumi, relazioni, articoli, saggi e note a sentenza. La delicata tematica proposta nel romanzo, la segregazione e la restrizione dei diritti civili dei neri che, spaccava in due la società americana, viene affrontata attraverso le vite dei personaggi del libro. Nel 1962 con l’omonimo titolo il romanzo diventa un film drammatico diretto da Robert Mulligan, con Gregory Peck e John Megna, vincitore di numerosi premi Oscar.