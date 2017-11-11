Alla Biblioteca De Nava il CIS promuove ‘Il buio oltre la siepe’
Lunedì 13 novembre alla Biblioteca De Nava la professoressa Melania Salazar legge, con lo sguardo della giurista, il romanzo sulla segregazione razziale
11 Novembre 2017 - 15:34 | di Eva Curatola
Lunedì 13 novembre, alle ore 16.45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, promuove l’incontro: Una giurista legge “Il buio oltre la siepe”. Relazionerà la professoressa Melania Salazar, ordinario di Diritto Costituzionale dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, già componente della Commissione di Esperti delle Riforme Istituzionali, nominata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri. Melania Salazar, è autrice di numerose pubblicazioni: volumi, relazioni, articoli, saggi e note a sentenza. La delicata tematica proposta nel romanzo, la segregazione e la restrizione dei diritti civili dei neri che, spaccava in due la società americana, viene affrontata attraverso le vite dei personaggi del libro. Nel 1962 con l’omonimo titolo il romanzo diventa un film drammatico diretto da Robert Mulligan, con Gregory Peck e John Megna, vincitore di numerosi premi Oscar.
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