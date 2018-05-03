La Botteguccia di PietraKappa dà appuntamento ai suoi frequentatori per oggi pomeriggio giovedì 3 maggio, sempre alle ore 18,30, in Via della Giudecca 40. Si parlerà del Santo Patrono di Reggio Calabria, San Giorgio. Il dott. Francesco Arillotta lo rievocherà un breve excursus dal titolo “San Giorgio Megalomartire, una Chiesa, una Storia, una Fede”. Sarà evocata tutta quella parte della Storia di Reggio che riguarda questo antichissimo culto e le testimonianze esistenti. Si daranno sorprendenti notizie sulla diffusione in tutto il mondo e anche fuori della Terra, visto che al suo nome è intestato persino un cratere della Luna! E i riferimenti urbanistici del rapporto di questo grande Santo con la nostra Città. Prosegue così il progetto che PietraKappa sta portando avanti per offrire ai Reggini una informazione sempre più ampia su tutto quanto riguarda gli aspetti più significativi della lunga Storia di Reggio Calabria Città Metropolitana.

Al termine dell’incontro, PietraKappa avrà il piacere di offrire una degustazione di prodotti al Bergamotto di Reggio Calabria.