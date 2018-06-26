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Alla Botteguccia di PietraKappa l’incontro con l’iconografo russo Sergej Tikhonov

Dalla tavola di legno al prodotto finito: l'iconografo russo Sergej Tikhonov svela l'arte dell'icona bizantina alla Botteguccia di PietraKappa a Reggio

26 Giugno 2018 - 08:47 | di Eva Curatola

Incontro con l'iconografo russo Sergej Tikhonov alla Botteguccia di PietraKappa di Reggio Calabria

Venerdì 22 Giugno ha avuto luogo, presso la Botteguccia di PietraKappa, l’incontro con l’artista russo Sergej Tikhonov. Sergej, che da dieci anni vive a Reggio con la moglie Laura, è originario di Mosca, dove ha appreso dai maestri locali l’arte preziosa dell’icona bizantina. E proprio quest’arte che lega indissolubilmente fede e tecnica è stata svelata al folto ed interessato pubblico che ha ascoltato attentamente il racconto che Sergej ha fatto, partendo dalla tavola di legno fino ad arrivare al prodotto finito. Grazie a numerose diapositive e ad un linguaggio semplice, Sergej ha accompagnato l’uditorio in un mondo fatto di prodotti di origine naturale, lunghi tempi di lavorazione, passione e fede. Al termine della esposizione, Sergej ha poi mostrato alcuni dei suoi lavori più recenti che hanno, tra l’altro, impreziosito il recente Museo dei Santi Italo-Greci di Staiti. Infine si è dato a rispondere alle numerosissime domande del pubblico, toccando ulteriori punti di interesse del suo lavoro.

A conclusione, PietraKappa ha offerto un buffet di prodotti a base del prodotto più tipicamente reggino: succo, marmellata, miele, biscotti e liquore al bergamotto di Reggio Calabria, che hanno suggellato piacevolmente un nuovo momento di conoscenza del territorio e delle sue enormi potenzialità, come nella mission ormai consolidata di PietraKappa che, come sempre, aspetta i suoi amici al 40 di via Giudecca, accanto al tapis roulant, per una esperienza che associa gusto e cultura.

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