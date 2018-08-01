Sottozero è una delle storiche gelaterie di Reggio Calabria, e rappresenta oggi un punto di riferimento in tutta la città per coloro che vogliono gustare un gelato artigianale e sopratutto di alta qualità.

La gelateria reggina offre però ai suoi avventori innumerevoli servizi. Tra questi, anche la preparazione di gustosissime brioches sempre fresche! Anche se la ricetta a volte cambia per cercare di soddisfare il palato e le esigenze di ogni cliente, una cosa rimane sempre invariata: il tuppo! Ogni brioche che si rispetti infatti deve averne uno.

Le varianti: ai cinque cereali e vegana

La Cremeria situata sul km più bello d’Italia propone delle particolari varianti di brioches, oltre la tradizionale potrete infatti assaggiare quella ai cinque cereali e quella vegana.

Per la prima, nei laboratori di Sottozero vengono utilizzati come ingredienti farina di grano tenero, fiocchi d’avena, farina integrale di farro, farina di segale, farina di riso, uova, sale, burro, zucchero di canna, miele, per dar vita ad una brioche gustosa e fragrante, da farcire con i tuoi gusti di gelato preferiti!

La brioche vegana per gli intolleranti

Per quanto riguarda quella vegana (indicata anche per gli intolleranti al lattosio) gli ingredienti utilizzati sono: e per chi non vuole rinunciare a qualcosa di squisito pur avendo delle intolleranze.

Le brioches della Cremeria Sottozero sono le fedeli compagne delle tue colazioni, delle tue merende e di ogni tuo pasto. Perché rinunciare ad un momento di golosità e tradizione? Corri a provarle Sottozero ti aspetta!