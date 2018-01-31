Alla FS di S.Caterina riparte la rassegna Calabria d’autore
Sette incontri con i nutrizionisti biologi reggini alla stazione FS di Santa Caterina: dai funghi ai legumi, con una Fagiolata dopo l'incontro sui legumi
31 Gennaio 2018 - 14:55 | di Eva Curatola
Riparte la rassegna “Calabria d’Autore” con una serie di incontri legati alla sana e corretta alimentazione a cura di un gruppo di Nutrizionisti Biologi reggini, i Dottori Giuseppe CHINDEMI, Domenica IOFRIDA Maria Maddalena MINNITI, Rosanna PARENTE, Maria Celeste PAVIGLIANITI e Maria TOMASELLO.
“La Salute nel Piatto” è il titolo scelto all’unanimità, per identificare immediatamente gli argomenti trattati durante le conferenze, di seguito specificate:
Venerdi 26 GENNAIO ore 18.30 – I FUNGHI DELLA SALUTE Rel. Dott. Giuseppe CHINDEMI
Venerdi 9 FEBBRAIO ore 18.30 – L’ORO DELLA TERRA Piante Spontanee d’Interesse Alimentare Rel. Dott.ssa Maria TOMASELLO
Sabato 17 FEBBRAIO ore 18.30 – I LEGUMI: La Carne dei Furbi Rel. Dott.ssa Maria Celeste PAVIGLIANITI a seguire “La Fagiolata”
Venerdì 9 MARZO ore 18.30 – DONNE ED ALIMENTAZIONE: ad ogni età la scelta giusta Rel. Dott.ssa Rosanna PARENTE
Sabato 24 MARZO ore 18.30 – IL LINGUAGGIO DEL CIBO Rel. Dott.ssa Maria Maddalena MINNITI
Venerdi 6 APRILE ore 19.00 – LA COTTURA DEI CIBI AMICA DELLA SALUTE Rel. Dott.ssa Domenica IOFRIDA Venerdi
13 APRILE ore 19.00 – La Farmacia della Natura: Benessere attraverso i Rimedi Naturali Rel. Dott. Giuseppe CHINDEMI
Data l’importanza degli argomenti trattati, il Direttivo dell’Associazione Incontriamoci Sempre si aspetta un’importante partecipazione da parte del pubblico, mettendo a disposizione l’accogliente e confortevole Sala Museo “Il Ferroviere”, sede dell’Associazione stessa, situata presso i locali della Stazione FS di Santa Caterina a Reggio Calabria.
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