La Galleria Arte Toma è lieta di annunciare la prossima personale del Maestro Stellario Baccellieri, che ospiterà presso la sua sede di Reggio Calabria da giovedì 6 dicembre alle ore 18.00.

Come da tradizione, il nostro “poeta errante” fa ritorno in città nel giorno di San Nicola, per celebrare l’inizio delle festività natalizie e condividere con il suo pubblico un nuovo racconto denso di umanità.

Un diario di viaggio tra Capri, Parigi e Vienna

Sfogliando le pagine del suo diario di viaggio, ripercorriamo un itinerario d’élite scandito da piazze animate, lussuosi salotti e scintillanti caffè d’epoca, tra Capri, Roma, Venezia, Cortina, Parigi e Vienna.

Complici dell’artista, ci immergiamo con disinvoltura in questi scenari sfarzosi e lucenti, abbandonandoci senza resistenze al fascino innocuo dello mondanità. Lo sguardo indiscreto dell’artista, ci svela però una trama di sguardi sfuggenti e gesti composti, che tiene in piedi una narrazione aperta e fluttuante.

Nel momento stesso in cui l’artificio pittorico e la finzione letteraria si mescolano alla materia viva delle cose, lo spazio visivo si anima di quello emotivo, trasportandoci d’incanto nella dimensione del romanzo.

Le pagine dedicate alla terra natia, raccontano invece di una socialità rituale e spontanea, sospesa tra passato e presente, in cui l’Io narrante rivive attimi di sincero trasporto, al ritmo incalzante di processioni, tarantelle, bagnarote e bagnanti. Ma i momenti di autentica adesione sono fatti di puro colore, sono il sentimento di albe e tramonti, quell’intimo incontro tra il il capriccio esuberante della natura e il genio inesauribile dell’artista, che ci restituisce visioni di una bellezza disarmante e di profonda spiritualità.

Inaugurazione e orari della mostra

La mostra a ingresso libero, sarà inaugurata giovedì 6 dicembre 2018 alle ore 18.00 e sarà visitabile fino al 10 gennaio 2019 (da lunedì a sabato 09-13/16-20; domenica 10-13/17-20), presso la Galleria Arte Toma di Reggio Calabria (Via Giudecca 23-25-27/A, 89125 RC – tel./fax +39 096524883 – galleria.artetoma@libero.it – www.galleriaartetoma.com).