Alla libreria Universalia la conferenza su De Andrè

Venerdì 23 Dicembre, alle ore 17.45, presso la libreria “Universalia”, il prof. Domenico Rosaci terrà una conferenza dal titolo “De Andrè e la scomparsa dei Vangeli”, nell’ambito del ciclo di conferenze “Il Secolo della Solitudine”.

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Duemila anni fa, qualcuno ha scritto parole che raccontavano di una Via, che avrebbe donato la Verità e la Vita. Parole tanto semplici quanto profonde, capaci di scolpire la forma divina nel marmo umano. Tanti falsi profeti avrebbero poi mistificato quelle parole, e chiamato “apocrifi” quegli scritti.

Duemila anni dopo, qualcun altro ha voluto cantare di nuovo quelle parole, restituendo loro l’autenticità del significato attraverso l’incanto dell’Arte. Un uomo che ha sempre navigato in direzione ostinata e contraria, la cui umanità gli ha sempre permesso di sfuggire alla farisaica ipocrisia e alla narcotizzante omologazione . L’uomo giusto per cantare quella smisurata preghiera che annuncia la più buona delle novelle, ancora una volta, ad un secolo sordo.

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