Alla Mediterranea il convegno ‘L’importanza del Brand’

Una giornata di studio per oltre dieci scuole secondarie ha riunito studenti ed esperti sulla registrazione dei marchi e sul product placement nel cinema

Giovedì 6 aprile 2017 alle 9:00 presso l’Aula magna dell’ Università “Mediterranea” di Reggio Calabria si è svolta la giornata di studio sul “L’IMPORTANZA DEL BRAND“. L’evento è stato ideato dalla prof. Michela Mantovani per l’alternanza scuola- lavoro nell’ambito del cat-lab (il laboratorio di economia e management delle risorse culturali, ambientali e turistiche) e dell’associazione Quality life management in partnership con la Camera di Commercio di R.C. e l’associazione studentesca Musa. La Giornata di studio , ideata per oltre 10 scuole secondarie provinciali prevede la partecipazione della dott.ssa Angelica Pirrello della camera di commercio esporrà la tematica: I MARCHI: PROCEDURE DI REGISTRAZIONE A LIVELLO NAZIONALE, COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE. La relazione della dottoressa è stata di taglio pratico, in quanto, collegandosi al portale della camera di commercio, mostrerà la procedura per la compilazione dei moduli per la registrazione dei marchi.

La prof. Mantovani ha trattato le tematiche del “PRODUCT PLACEMENT NEI FILM”, ossia l’inserimento di prodotti o marchi nelle produzioni cinematografiche. Presenterà, inoltre, in anteprima “education” il “COMITATO CALABRIA CINETOURISM”, il cui obiettivo è quello di valorizzare la regione incentivando le produzioni cinematografiche, coinvolgendo sia gli studenti che gli investitori . Il dott. Nuccio Morabito, rappresentante della Calabria film commission, ha relazionato sullo: STATO DEL CINEMA IN CALABRIA. La giornata di studio si è inserita oltre che nei programmi delle discipline della prof. Mantovani, anche nel progetto “alternanza scuola-lavoro” in cui la stessa Mantovani è stata coinvolta.