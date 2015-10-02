Alla Provincia la presentazione del Mojito calabrese

Straordinario successo all’expo 2015 a Milano, lo scorso 2 agosto il noto pasticciere reggino ANGELO MUSOLINO,artigiano aderente all’APAR ed alla CONPAIT, assieme a FATIMA LUCCHESE ha preparato e

presentato il favoloso ”MOJITO CALABRESE”,un goloso bigne’ imbevuto di bergamotto e ricoperto di cioccolato

cubano.

La bellezza estetica di questo dolce ha stupito tutti i presenti a Milano allo show cooking di angelo, il contrasto e l’amalgama dei sapori e’ straordinario,il bergamotto primeggia con il suo sapore particolare e unico.

Con la presenza della CONPAIT,CONFEDERAZIONE PASTICCERI ITALIANI,L’APAR, ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PASTICCERI ARTIGIANI REGGINI, SABATO 10 OTTOBRE ALLE ORE 11,00 presso

il PALAZZO DELLA PROVINCIA,da qualche settimana ”CORRADO ALVARO”, con la presenza delle istituzioni

dell’ente PROVINCIA e l’associazione INCONTRIAMOCI SEMPRE,che da tempo sposa molteplici iniziative a

promozione del territorio,

SABATO 10 OTTOBRE, il ”MOJITO CALABRESE sara’ presentato alla stampa ed ai cittadini, subito dopo

nella sala delle Esposizioni, si avrà l’opportunità di degustare questa delizia della pasticceria nostrana che cresce in provincia di Reggio ed in Calabria,grazie alla sinergia dell’associazionismo degli artigiani dolciari reggini e calabresi il dolce artigianale spopola in ITALIA e nel MONDO.

TESTIMONIAL DELL’EVENTO IL NOTO MUSICISTA ”MIMMO CAVALLARO”

CONPAIT – APAR – ASS. INCONTRIAMOCI SEMPRE