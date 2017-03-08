Il Rotary Reggio Calabria Sud Parallelo 38 organizza alla Regione il convegno 'Donne... una rivoluzione incompiuta', con relatrici dal mondo della giustizia e della scuola

Giorno 10 Marzo 2017 alle ore 09.00 presso la sala Calipari della Regione Calabria il Rotary Reggio Calabria Sud Parallelo 38 organizza un convegno dal titolo ” Donne ….una rivoluzione incompiuta ” – Interverrano per i saluti istituzionali Il Presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto, la Presidente della Commissione Pari Opportunità Cinzia Nava , il Presidente del Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 Dott. Antonio Enrico Squillace e come relatori la Dott.ssa Maria Grazia Arena (Presidente del Tribunale di Reggio Calabria) – la Prof.ssa Giuseppina Princi (Dirigente Scolastico Liceo Scientifico Vinci ) – La Dott.ssa Crisitna Obber (Giornalista e scrittrice) – la Dott.ssa Maria Squillace (Consigliera del Rotary Club ) .

Il convegno sarà moderato dall’Avv. Monica Falcomatà (Vice presidente Commissione pari Opportunità).