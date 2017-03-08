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Alla Regione il convegno ‘Donne… una rivoluzione incompiuta’

Il Rotary Reggio Calabria Sud Parallelo 38 organizza alla Regione il convegno 'Donne... una rivoluzione incompiuta', con relatrici dal mondo della giustizia e della scuola

08 Marzo 2017 - 11:56 | di Pasquale Romano

Palazzo del Consiglio Regionale della Calabria, sede dell'evento conclusivo di Scatti di Valore

Giorno 10 Marzo 2017 alle ore 09.00 presso la sala Calipari della Regione Calabria il Rotary Reggio Calabria Sud Parallelo 38 organizza un convegno dal titolo ” Donne ….una rivoluzione incompiuta ” – Interverrano per i saluti istituzionali Il Presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto, la Presidente della Commissione Pari Opportunità Cinzia Nava , il Presidente del Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 Dott. Antonio Enrico Squillace e come relatori la Dott.ssa Maria Grazia Arena (Presidente del Tribunale di Reggio Calabria) – la Prof.ssa Giuseppina Princi (Dirigente Scolastico Liceo Scientifico Vinci ) – La Dott.ssa Crisitna Obber (Giornalista e scrittrice) – la Dott.ssa Maria Squillace (Consigliera del Rotary Club ) .
Il convegno sarà moderato dall’Avv. Monica Falcomatà (Vice presidente Commissione pari Opportunità).

Convegno Donne una rivoluzione incompiuta del Rotary Reggio Calabria Sud Parallelo 38

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Nicola Irto Attualità
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