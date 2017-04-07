Alla Villa Comunale cerimonia del restauro del busto di Domenico Tripepi

Così come avevo annunciato qualche mese fa oggi finalmente doniamo alla città di Reggio Calabria il busto di Domenico Tripepi completamente restaurato. Su Richiesta della Presidente della Fidapa reggina Bruna Siviglia la Dott .Ssa Anna Arcudi ha effettuato i lavori di restauro nella totale gratuita’ .I lavori sono stati svolti secondo le norme vigenti per la tutela del patrimonio storico artistico, sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, seguiti dalla funzionaria responsabile, Dottoressa Maria Cristina Schiavone.

La prima operazione effettuata l’eliminazione dello sporco superficiale attraverso una serie di operazioni e di lavaggi.

Il restauro e i prodotti usati contro la corrosione

Concluse le operazioni di pulitura sono state applicate nel volte tre applicazioni di cera microcristallina.

Per proteggere dalla corrosione il manufatto esposto all’atmosfera è stato necessario ricorrere a prodotti che, oltre a possedere una azione capace di inibire i fenomeni corrosivi, sono anche facilmente eliminabili senza danneggiare l’oggetto. Intervento di restauro è durato complessivamente tre settimane.

Ringrazio di cuore la Dott. Ssa Anna Arcudi per questo bel regalo e per tutto il lavoro fatto , questo vuol dire dice Bruna Siviglia amare davvero la propria città mettendosi al servizio della comunità. SI conclude un percorso importante, oltre l’area giochi oggi un nuovo dono per la città.

La cerimonia di consegna alla Villa Comunale

In presenza dei famigliari del Tripepi, delle istituzioni e della Soprintendenza si domani 8 aprile ore 11.00 presso la Villa Comunale cerimonia di consegna del busto ritornato al suo splendore originale.

La Presidente

Bruna Siviglia