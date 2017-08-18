E’ giunta alla seconda edizione “Nuovi Talenti per la Moda” concorso nazionale per stilisti emergenti e creativi del settore moda e design. L’appuntamento con l’attesa kermesse che sarà presentata da Consolato Malara e Marilena Alescio è per questa sera 18 Agosto, alle ore 21.00, presso la suggestiva cornice dell’Arena dello Stretto sul lungomare di Reggio Calabria. L’evento fa parte del cartellone dell’Estate Reggina 2017 ed è promossa dall’associazione “le Tele di Aracne”in collaborazione con l’Istituto di Moda Burgo.

In passerella tante sorprese, importanti ospiti ma soprattutto le creazioni dei concorrenti in gara: Maria Ambrogio, Isabella Emilia Caracciolo, Lorena Casile, Mariagrazia Esposito, Inajeta Gjoka, Alberto Messina, Tiziana Pansino, Gianpaolo Proietto, Giada Rinaldi, Valentina Romeo E Nancy Emma Perrelli, Stefania Voria, Carmelina Vulcano con la riserva Marinella De Vita. La giuria, composta da operatori nel settore della moda e del design, visionerà e valuterà i capi proposti dagli stilisti in gara secondo i parametri di creatività e manifattura. In palio due borse di studio del valore rispettivamente di euro 500,00 e 300,00 e un premio per la creatività. A tutti i finalisti del concorso sarà consegnato un attestato di merito.

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Sono previsti anche dei quadri moda con lo stilista reggino Pier Paolo Cassone diplomato all’Accademia Internazionale d’alta moda Koefia di Roma, le stiliste Adriana Scopelliti, Mimma Tripoli Atelier, l’illustre ospite Biagio Belsito, docente di Alta Sartoria e Art Director c/o Istituto di Moda Burgo Milano. Fashion designer (Valentino, Maison Alta Moda Ferrari, Dolce & Gabbana, Teatro dell’Opera di Roma), trasmissioni “Uno Mattina” e “Costume e Società”. Tra gli ospiti il Fashion Director Jurji Patelli e da Zelig il cabarettista Santo Palumbo. Acconciature Federica Presto, Make up Nadia Mastroieni. Saranno inoltre presente Angela e Ilaria Matarazzo della To Be Makeup, nails e beauty Academy Lamezia Terme. Fotografo Antonio Pitea, riprese video Filippo Repici e Graziano Tomarchio. L’intera Kermesse sarà trasmessa in diretta web su Youtube e Facebook a cura della Graziano Tomarchio Production.