Allo stabilimento sul lungomare l'estate non si ferma fino a fine settembre: pinsa, aperitivi, ristorante di pesce e serate con Candy Party e Fluo Party

L’estate continua presso lo stabilimento balneare del lungomare di Reggio Calabria: Emily’s The Summer Place!

Un concetto di lido nuovo, con una location alternativa che si aggiunge alla già ricca offerta del Lungomare Falcomatà.

La musica, i cocktail, il mare, la spiaggia, le serate sotto le stelle. La compagnia bella e gentile di chi sa divertirsi, l’impegno di chi lavora tutto l’anno per preparare una stagione da sogno. Emily’s è tutto questo e molto altro.

Dopo 3 intensi mesi di attività l’Emily’s non abbandona i suoi amati frequentatori e continua a stupirli con servizi di qualità ed eventi serali pensati per voi che avete reso indimenticabile l’estate 2018.

L’estate a Reggio Calabria ed all’Emily’s non si fermano. Anche se il bel tempo sembra aver avuto un brusco arresto, lo stabilimento che vi ha fatto ballare e divertire per tutta la stagione vi promette di continuare a lavorare, con lo stesso impegno, fino alla fine del mese di settembre.

Aperitivi, pinsa e ristorante di pesce sul mare

Sole, mare, aperitivi e la gustosissima pinsa romana con impasto ad alta digeribilità vi aspettano nella bellissima location reggina che, con grande maestria ha saputo conquistare indistintamente giovani, meno giovani ed intere famiglie.

Grazie ad uno staff caloroso e accogliente ed alla vasta offerta di servizi, tra cui un ristorante di pesce sul mare da far invidia ai miglior locali d’Italia, l’Emily’s è il luogo in cui i reggini possono conciliare il relax al divertimento.

E a proposito di divertimento, il The Summer Place continua, a grande richiesta, con la sua programmazione di eventi serali. Doppio appuntamento questa settimana con il venerdì universitario targato Medi Monkey Event.

Venerdì universitario: il Candy Party con Ciccio Minniti Dj

L’Emily’s vi da appuntamento venerdì 21 settembre alle ore 23:00 per il Candy Party con un esclusivo dj set che vedrà protagonisti Ciccio Minniti Dj e The GRDN accompagnati dalla voce di Giovanni Morabito. Così come per tutta l’estate Emily’s vi accoglie con ingresso gratuito (su lista) entro 00:00.

Le sorprese però non finiscono qui, perché all’Emily’s si balla anche di sabato! Il tema questa volta è quello del Fluo Party!

Il bellissimo salotto sul mare pensato per il vostro divertimento ed i vostri eventi vi aspetta per trascorrere insieme gli ultimi giorni di questa intensa stagione! #EmilysTheSummerPlace