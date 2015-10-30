Allerta meteo prevista per domani. Le scuole rimarranno chiuse

A seguito dell’allerta meteo di livello “rosso” il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha disposto la chiusura temporanea delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale dalle ore 16.00 di oggi, venerdì 30 ottobre, fino alle ore 16.00 di domani, sabato 31 ottobre 2015. I competenti responsabili comunali e scolastici sono incaricati dell’osservanza e dell’attuazione della presente disposizione. Molti altri Comuni stanno prendendo il provvedimento analogo.

Il testo dell’ordinanza del sindaco

Di seguito l’ordinanza del Sindaco:

Vista la nota della Regione Calabria, Settore Protezione Civile, sala operativa regionale prot SIAR n.322687 del 30/10/2015 con cui si comunica la situazione di STATO DI ALLERTA LIVELLO 2 ELEVATA ROSSO nelle aree del versante tirrenico meridionale e del versante ionico meridionale, con validità dalle ore 16,00 del 30/10/2015 alle ore 16.00 del 31 ottobre 2015;

Preso atto che nel suddetto comunicato è stata evidenziata un’allerta di livello 2 con il seguente scenario di rischio: “Nelle aree a rischio di frana e/o a rischio di inondazione e in particolare in quelle classificate dal PAI aree a rischio di inondazione, aree di attenzione, zone di attenzione, punti di attenzione, aree a rischio elevato o molto elevato di frane, sono attese precipitazioni che potrebbero determinare fenomeni di dissesto diffusi e di intensità da media ad elevata. Fenomeni di questo tipo possono costituire pericolo per l’incolumità delle persone che si trovano nelle aree a rischio”;

Vista la nota prot. n. 30126 del 30 ottobre 2015 del Servizio di Protezione civile comunale con cui si richiede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel Comune di Reggio Calabria;

Ritenuto di dover adottare i necessari provvedimenti per la salvaguardia della salute degli alunni, insegnanti ed operatori scolastici;

Ritenuto, a tal fine, di dover procedere con decorrenza immediata, in via precauzionale alla chiusura dalle ore 16.00 del 30 alle ore 16.00 del 31 ottobre 2015 delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale;

Visto l’art. 54 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana

Il dispositivo: chiusura delle scuole

ORDINA

Per le motivazioni esposte in premessa, la chiusura temporanea dalle ore 16.00 del 30 alle ore 16.00 del 31 ottobre 2015 delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale.

I competenti responsabili comunali e scolastici sono incaricati dell’osservanza e dell’attuazione della presente disposizione.

La presente Ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio e sia notificata al Dirigenti scolastici competenti, al Dirigente del Settore Servizi alla Persona nonché trasmessa per l’opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza all’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria, all’Ufficio Territoriale del Governo, a tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio, e trasmessa agli organi di stampa per la massima divulgazione.