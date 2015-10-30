Allerta meteo prevista per domani. Le scuole rimarranno chiuse
Il sindaco ha disposto la chiusura precauzionale delle scuole cittadine dalle 16 di oggi alle 16 di domani per l’allerta di livello rosso della Protezione Civile regionale
30 Ottobre 2015 - 17:34 | di Vincenzo Comi
A seguito dell’allerta meteo di livello “rosso” il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha disposto la chiusura temporanea delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale dalle ore 16.00 di oggi, venerdì 30 ottobre, fino alle ore 16.00 di domani, sabato 31 ottobre 2015. I competenti responsabili comunali e scolastici sono incaricati dell’osservanza e dell’attuazione della presente disposizione. Molti altri Comuni stanno prendendo il provvedimento analogo.
Il testo dell’ordinanza del sindaco
Di seguito l’ordinanza del Sindaco:
Vista la nota della Regione Calabria, Settore Protezione Civile, sala operativa regionale prot SIAR n.322687 del 30/10/2015 con cui si comunica la situazione di STATO DI ALLERTA LIVELLO 2 ELEVATA ROSSO nelle aree del versante tirrenico meridionale e del versante ionico meridionale, con validità dalle ore 16,00 del 30/10/2015 alle ore 16.00 del 31 ottobre 2015;
Preso atto che nel suddetto comunicato è stata evidenziata un’allerta di livello 2 con il seguente scenario di rischio: “Nelle aree a rischio di frana e/o a rischio di inondazione e in particolare in quelle classificate dal PAI aree a rischio di inondazione, aree di attenzione, zone di attenzione, punti di attenzione, aree a rischio elevato o molto elevato di frane, sono attese precipitazioni che potrebbero determinare fenomeni di dissesto diffusi e di intensità da media ad elevata. Fenomeni di questo tipo possono costituire pericolo per l’incolumità delle persone che si trovano nelle aree a rischio”;
Vista la nota prot. n. 30126 del 30 ottobre 2015 del Servizio di Protezione civile comunale con cui si richiede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel Comune di Reggio Calabria;
Ritenuto di dover adottare i necessari provvedimenti per la salvaguardia della salute degli alunni, insegnanti ed operatori scolastici;
Ritenuto, a tal fine, di dover procedere con decorrenza immediata, in via precauzionale alla chiusura dalle ore 16.00 del 30 alle ore 16.00 del 31 ottobre 2015 delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale;
Visto l’art. 54 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana
Il dispositivo: chiusura delle scuole
ORDINA
Per le motivazioni esposte in premessa, la chiusura temporanea dalle ore 16.00 del 30 alle ore 16.00 del 31 ottobre 2015 delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale.
I competenti responsabili comunali e scolastici sono incaricati dell’osservanza e dell’attuazione della presente disposizione.
La presente Ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio e sia notificata al Dirigenti scolastici competenti, al Dirigente del Settore Servizi alla Persona nonché trasmessa per l’opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza all’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria, all’Ufficio Territoriale del Governo, a tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio, e trasmessa agli organi di stampa per la massima divulgazione.
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