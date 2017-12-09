Dalla Regina di Ghiaccio con Lorella Cuccarini a Massimo Ranieri e Ambra Angiolini: il Cilea rilancia la stagione con Le Maschere e i Volti fino ad aprile 2018

Come preannunciato durante il lancio dell’Anteprima che si sta svolgendo in questi giorni al Teatro Cilea di Reggio Calabria, la cooperativa Polis Cultura ha messo in campo tutte la sue forze ed in uno strettissimo lasso di tempo è riuscita nell’intento di dare continuità alla programmazione invernale del Teatro Cilea.

Il progetto Le Maschere ed i Volti si prolungherà infatti sino ad Aprile del 2018 con una programmazione di altissima qualità per quella che intende essere la stagione del rilancio per il teatro cittadino per troppo tempo rimasto fuori dalle circuitazioni di grandi artisti e grandi spettacoli.

Stagione del rilancio, si diceva, che è stata fortemente voluta dal sindaco della città di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. Dopo il successo che la Polis Cultura ha registrato con le quattro repliche del doppio spettacolo dedicato a scolaresche e pubblico in omaggio ai 150 anni dalla nascita del grande autore siciliano Luigi Pirandello, la stessa, in sinergia con il delegato allo spettacolo della città metropolitana Demetrio Marino, ha proposto al primo cittadino un trittico di spettacoli da portare in scena nel mese di Dicembre.

Il Sindaco non solo ha accettato ma ha fortemente preteso che si desse continuità anche nei mesi invernali del 2018 grazie anche alla collaborazione con la Presidenza del Consiglio regionale nella persona del suo Presidente on. Nicola Irto.

I fondi regionali per il rilancio del Cilea

La cooperativa Polis Cultura dal canto suo, forte del recente ottenimento del contributo regionale triennale relativo ai bandi POR per la Cultura, ha comunicato al Sindaco della Città Metropolitana che già si era impegnato per sostenere il festival estivo Catonateatro, a destinare tali fondi per il rilancio dell’offerta culturale invernale al Teatro Cilea.

Nel formulare il cartellone all’altezza del Teatro Cilea ci si è dovuti scontrare principalmente con le difficoltà dovute alla scarsezza del tempo a disposizione e agli impegni contrattuali che le compagnie avevano già sottoscritto da mesi programmando la loro circuitazione invernale lungo lo stivale.

Il calendario: dall’Anteprima di Natale a Massimo Ranieri

Le Maschere e i Volti dunque prosegue il suo cammino e vedrà in scena subito dopo il concerto di Natale nell’Anteprima del 23 dicembre con il tenore Piero Mazzocchetti, il ritorno di Massimo Ranieri, uno dei più grandi ed istrionici artisti italiani e beniamino del grande pubblico, che sarà inConcerto presso il nostro teatro nel mese di Gennaio.

A seguire arriveranno altri appuntamenti con grandi nomi dello spettacolo italiano e grandi produzioni come La Regina di Ghiaccio, tratto dalla Turandot di Puccini con una grande stella come Lorella Cuccarini (spettacolo già sold out in tutte le date della sua tournèe e grande vanto della Polis Cultura che, per assicurarselo, ha compiuto un enorme sforzo organizzativo).

Prosa, operetta e danza in cartellone

La prosa sarà anch’essa protagonista con alcuni titoli di grande successo quali La Guerra dei Roses con Ambra Angiolini, attrice molto apprezzata in questi anni soprattutto al cinema; e ancora il ritorno di Carlo Buccirosso con il suo nuovo spettacolo Il pomo della discordia, una commedia brillante su una tematica molto attuale. Ci sarà spazio anche per l’operetta, genere molto amato dal pubblico reggino.

La compagnia di Operetta del Teatro Al Massimo di Palermo arriverà infatti sul palco del Cilea con La vedova allegra con interprete Umberto Scida e un cast eccezionale tra cantanti, orchestra e corpo di ballo. Non trascurata anche la sezione danza che vedrà in scena la Carmen con coreografie di Fredy Franzutti ed Orchestra di Stato Ungherese “Alba Regia Symphonyc Orchestra” diretta da Árpád Nagy.

La Carmen è senza dubbio una delle produzioni di punta della compagnia Balletto del Sud, impreziosita da un impianto scenografico operistico e da bellissimi costumi, per esaltare la straordinaria atmosfera popolare gitana, fusa saldamente con il cuore delle tradizioni ispaniche.

L’augurio è che il pubblico di Reggio sappia accogliere il ritorno del grande Teatro come un dono di Natale e ritorni a gremirne la platea così come esso merita.