Ampio e variegato il programma del “Calabria Buskers” previsto per domani 4 dicembre

Prosegue il “Calabria Buskers”. Sempre tra arte, umanità, socialità e territorio, anche domani, giovedì 4, si caratterizzerà per un ampio e variegato programma: alle ore 17, in piazza Castello, ci sarà il laboratorio di eco narrazione diretto da Serena Palermiti, uno strumento creativo di sensibilizzazione e riconnessione con la “casa natura”; alle 19, da “Chez Scenique” (via Arcovito 3), verrà inaugurata la mostra fotografica “Il teatrino delle stelle” relativa al trucco e alle scenografie “oculari” di Alessandra Morgante e Pietro Annicchiarico; dalle 19 alle 22, in piazza Castello, si svolgerà “Gioco e corpo nell’arte del clown”, laboratorio diretto da Lis Nobre finalizzato ad iniziare o approfondire la formazione degli elementi essenziali dell’arte del clown con particolare attenzione allo studio della “muscolatura emozionale”.Oggi, mercoledì 3 dicembre, invece, il programma, già iniziato con i “Pagliacci in giro” all’ospedale di Locri, è formato dai seguenti eventi:- Laboratori di lira e tamburello diretti da Francesco Marino (19-22)- Laboratorio “Vita da clown” diretto da Santo Nicito – (19-22, corso Garibaldi di fronte teatro “Cilea”- Proiezioni docufilm “ReActionCity” (circolo del cinema “Chaplin” di via Acri 7, prima alle 21 e seconda alle 22:30)

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