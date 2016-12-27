ANCE, Francesco Siclari confermato alla presidenza per il prossimo triennio

L'assemblea dei costruttori reggini rinnova la fiducia a Francesco Siclari e ai vicepresidenti Barbaro e Pellegrino con voto unanime

Sarà Francesco Siclari a guidare anche per il prossimo triennio Ance Reggio Calabria. L’assemblea dei costruttori reggini, infatti, formata dai rappresentanti delle imprese associate, ha riconfermato sia il presidente uscente che i due vicepresidenti già in carica, ovvero Domenico Barbaro e Nicola Pellegrino.

Il voto unanime e i vicepresidenti

Intorno a tutte e tre le figure di vertice dell’Associazione si è formata un’ampia convergenza, come testimoniato anche dal voto unanime che ne ha sancito la riconferma.

L’elezione del presidente e dei due vicepresidenti arriva al culmine di un percorso avviato dal Consiglio direttivo di Ance Reggio Calabria che ha affidato alla commissione dei saggi (formata dal presidente di Confindustria Reggio Calabria, Andrea Cuzzocrea, dall’ing. Pietro Cozzupoli e dal dott. Paolo Foti), il compito di consultare la base associativa al fine di raccogliere indicazioni e valutazioni su possibili nuove candidature. Al termine di questa fase, che l’Associazione dei costruttori reggini ha appositamente voluto improntare alla più ampia e trasversale partecipazione della propria base, quella del presidente Siclari è risultata la candidatura di riferimento per la maggioranza delle imprese associate.

Le parole del presidente Siclari

Al termine dei lavori, il presidente Siclari ha ringraziato l’assemblea per la fiducia che ha voluto rinnovare nei suoi confronti. “E’ per me motivo di grande orgoglio oltre che una forte responsabilità, poter rilanciare l’azione che Ance Reggio Calabria sta conducendo ormai da diversi anni a favore delle imprese reggine del settore costruzioni. Considero questa rielezione come un segnale di continuità – ha aggiunto Siclari – che l’intera base associativa intende lanciare e, nel contempo, la chiara volontà di portare a compimento il percorso che la nostra Associazione ha intrapreso sui tanti temi e le criticità che toccano da vicino il comparto edile.

Il coinvolgimento delle imprese associate avrà un taglio spiccatamente operativo – ha poi spiegato – attraverso la creazione di apposite figure, individuate anche al di fuori dello stesso consiglio direttivo, che saranno chiamate a presidiare, quotidianamente e in modo capillare, specifici settori. Confidiamo nella possibilità di essere, come classe imprenditoriale, fra gli artefici di una ripresa che, nel nostro territorio, deve necessariamente passare dalla ripartenza delle costruzioni e delle opere pubbliche. In questo contesto – ha rimarcato il presidente di Ance Reggio Calabria – intendiamo rafforzare l’attività di interlocuzione istituzionale che, in particolare negli ultimi due anni, si è svolta in maniera estremamente proficua e costruttiva grazie alla disponibilità e alla fattiva collaborazione sempre dimostrata dall’assessore ai Lavori pubblici, Angela Marcianò. In tal senso come Ance Reggio Calabria esprimiamo la nostra soddisfazione per la conferma dell’assessore in un ruolo chiave come i Lavori pubblici.

Il suo modus operandi ha consentito alla nostra Associazione di porre al centro dell’agenda politica e amministrativa cittadina, le istanze e le urgenze del settore edile. Riteniamo – ha proseguito Siclari – che ci siano tutte le condizioni per dare nuovo vigore al percorso intrapreso in questi anni, consolidando il positivo confronto instauratosi tra il tessuto produttivo e la classe dirigente della città. Ance Reggio Calabria – ha poi concluso Siclari – anche in questa nuova fase, ribadisce la propria piena disponibilità alla collaborazione nell’ambito del nuovo corso che è appena iniziato, nella ferma convinzione che solo attraverso il dialogo sia possibile realizzare quella ripresa che la nostra realtà territoriale attende da tanto tempo”.