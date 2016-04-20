Ancora un week-end con il festival della fotografia Photòpia

Prosegue ancora per un week-end il viaggio del festival di fotografia del paesaggio Photòpia, organizzato dall’associazione reggina Il cerchio dell’immagine con la direzione artistica della factory romana D.O.O.R., e inaugurato al Parco Ecolandia di Arghillà l’8 aprile.

In seguito al grande successo riscosso ed alle richieste di visita arrivate anche oltre il termine della manifestazione – fissato per il 17 aprile -, gli organizzatori hanno deciso di prolungare il festival per un altro week-end.

Altri tre giorni, dal 23 al 25 aprile, in cui sarà possibile visitare le mostre del festival il cui tema, “LandSpaces”, un sottile gioco di parole, rimanda alla straordinaria influenza che il movimento New Topographics ha avuto sulla fotografia di paesaggio. Al centro il tema dello Spazio, ossia della delimitazione fisica o mentale del territorio per una riflessione riflessione su paesaggi che non hanno a che fare solo con la natura, ma che parlano di temi sociali, politici, filosofici o letterari.

In mostra i lavori di Arianna Arcara (Post Focum), Ricardo Cases (El porqué de las naranjas), Federico Clavarino (Italia o Italia), Martin Errichiello eFilippo Menichetti (In quarta persona), Alessandro Penso (Lesbos, Lost Generation, Refugees in Bulgaria), Tommaso Tanini (H. said he loved us),Giovanni Troilo (La Ville Noire – The Dark Heart of Europe). Sette autori affermati a livello nazionale ed internazionale nell’ambito della fotografia contemporanea.

È una scommessa riuscita quella di Photòpia che dal Sud d’Italia intende porsi come piattaforma di condivisione dei possibili linguaggi che caratterizzano la fotografia documentaria. Dall’8 aprile la cultura fotografica è stato al centro degli interventi di numerosi ed illustri ospiti, in un alternarsi, soprattutto nei primi tre giorni dell’iniziativa, di diverse attività legate alla fotografia di paesaggio, dalle mostre alle lectures, alle letture portfolio con tanto di assegnazione del Premio miglior portfolio.

La manifestazione è patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Reggio Calabria, con la collaborazione di Leica, Planar, Crac, Kult e Spazio Labò.

Le mostre al Parco Ecolandia di Arghillà (Rc) saranno visitabili nei seguenti orari: 23 aprile (ore 17.00/20.00), 24 e 25 aprile (ore 10.00/12.00 e 15.00/18.00).

www.photopiafestival.com