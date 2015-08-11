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Annullato il concerto di Brunori Sas

L'allerta meteo costringe a rinviare il concerto di Brunori Sas al Parco Ecolandia: la nuova data sarà comunicata a breve, biglietti validi o rimborsabili

11 Agosto 2015 - 17:04 | di Federica Geria

Brunori Sas, il cui concerto al Parco Ecolandia è stato annullato per allerta meteo

Si comunica che, a causa dell’allerta meteo prevista per domani diramata dalla Protezione Civile di Reggio Calabria, il concerto di Brunori Sas, in programma mercoledì 12 agosto al Parco Ecolandia, è stato annullato.

Nelle prossime ore verrà comunicata la nuova data del concerto.

I biglietti acquistati possono essere rimborsati presso i punti vendita che li hanno emessi oppure seguendo le procedure online sul sito www.inprimafila.net

L’organizzazione si scusa per il disagio.

Biglietti:

I biglietti precedentemente acquistati, sono validi anche per la nuova data,pertanto NON è necessario chiedere il rimborso e procedere nuovamente all’acquisto.

E’ possibile ricevere il rimborso dei biglietti acquistati se si è impossibilitati a partecipare per la nuova data dell’evento. Modalità di rimborso: Il rimborso potrà essere richiesto entro e non oltre il 30 agosto Per i ticket acquistati on-line è già attiva la procedura di rimborso. Inviare un’email (info@inprimafila.net) chiedendo il rimborso; nelle stesse modalità effettuate per l’acquisto sarà accreditato l’importo. Per i ticket acquistati presso i punti autorizzati, oggi 12.08.2015 è sospesa la vendita. Entro 24h sarà possibile richiedere i rimborsi (fino al 30 Agosto) o procedere all’acquisto dei ticket per la nuova data. Comunicazione nuova data ENTRO 24 H verrà comunicata la nuova data del Concerto. Presumibilmente sarà entro i primi 15 gg di Settembre 2015

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