Apar prima colazione con il campione del mondo di – FOTO
A Gioia Tauro il corso 'Prima colazione alternativa' di APAR e CONPAIT Calabria con il campione del mondo di pasticceria Fabrizio Donatone
14 Ottobre 2017 - 20:36 | di Vincenzo Comi
Un doveroso omaggio a Fabrizio Donatone campione del mondo di pasticceria , docente a Gioia Tauro presso Vadalá del corso “Prima Colazione alternativa” promosso da APAR e CONPAIT Calabria , continua lo sforzo del presidente Angelo Musolino che tramite questi percorsi incentiva la formazione professionale degli artigiani calabresi.
Per crescere ė necessario uscire dalle quattro mura dei propri laboratori e confrontarsi con un mondo sempre piú in evoluzione ,non ė tempo sprecato, ma investito per la crescita personale solo cosí si puó migliorare e proporre una Calabria diversa , una regione che mira allo sviluppo.
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