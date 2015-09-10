Aperitivo & Dj Set da Terranova

Lo stile metropolitano di Terranova, si afferma anche nella nostra città: il nuovissimo store al centro di Reggio Calabria che vanta una location di due piani, spaziosa e dalla posizione strategica, e che offre collezioni di abbigliamento e accessori per uomo, donna e bambino, dall’impronta urban e glamour, propone ora un fantastico evento.

Giorno 12 Settembre dalle ore 18:00 potrete prendere parte a un ricco apertivo nello store Terranova, accompagnato dal coinvolgente sound del DjSet a cura di Antonio Venanzi Dj & Nick Maltese.

Non mancheranno le sorprese e gli sconti: ad ogni acquisto gira la fortuna con la ruota, si vince sempre!

Vi aspettiamo in Negozio!

Corso Garibaldi 88, Reggio Calabria.