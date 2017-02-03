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Applausi al Cilea per ‘La Lupa’ Lina Sastri

Standing ovation al Teatro Cilea per Lina Sastri, protagonista de La Lupa di Verga nel quinto appuntamento del cartellone 2016/2017

03 Febbraio 2017 - 19:30 | di Pasquale Romano

Lina Sastri ne La Lupa di Verga, spettacolo andato in scena al Teatro Cilea di Reggio Calabria

Un personaggio duro, prorompente, aggressivo. E’ “Gna Pina”, “La Lupa” di Giovanni Verga, interpretata da Lina Sastri e andata in scena al Teatro Cilea di Reggio, con la Cooperativa Polis Cultura, Abc Produzioni, Comune di Reggio e Consiglio regionale, per il quinto appuntamento del cartellone 2016/2017.

Nel sole e tra i campi dorati di grano di una Sicilia rurale, antica, e nello stesso tempo moderna, Verga cerca di sconvolgere così la benpensante borghesia del Nord, proponendo una figura di donna inaccettabile per un Sud arcaico e tradizionalista. Un Sud nel quale, nonostante tutto, emerge una voglia di libertà, di emancipazione, e per questo sconvolgente, in una madre, abituata a prendere tutto quello che vuole. Fino alla tragedia.

“Una donna scomoda – dice Sastri – che non segue le regole e non è ben accettata in paese. Una madre-padrona che non si cura degli altri e al Sud è un individuo pericoloso agli occhi della società”. Standing ovation per Sastri e per i suoi attori.

fonte: ansa

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