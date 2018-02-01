Approvato il protocollo ‘Io resto al sud’ per il sostegno ai giovani
La Giunta comunale approva il protocollo con l'Istituto Sostentamento al Clero e l'Università Mediterranea per valorizzare i terreni incolti con i giovani di 'Io resto al sud'
01 Febbraio 2018 - 13:48 | di Eva Curatola
La Giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi la sottoscrizione del protocollo d’intesa del progetto “Io resto al sud” tra il Comune di Reggio Calabria, l’Istituto Sostentamento al Clero dell’Arcidiocesi Reggio – Bova e il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Il progetto, i cui dettagli saranno illustrati durante l’incontro per la sottoscrizione del protocollo, che si terrà giovedì 8 febbraio nel salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, prevede la promozione di un programma di iniziative finalizzate alla valorizzazione dei terreni di proprietà comunale o dell’Istituto Sostentamento al Clero, resi pubblici nella “banca delle terre abbandonate o incolte”, attraverso il coinvolgimento di giovani beneficiari della misura “Io resto al sud”, fornendo loro anche assistenza, in forma gratuita, e consulenza nelle varie fasi di sviluppo del soggetto imprenditoriale.
Fonte: Stampa Comune di Reggio Calabria
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