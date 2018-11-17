Un plauso da parte dei consiglieri delegati Rocco Albanese e Filippo Bova rispettivamente per Comune e Città Metropolitana, per gli esiti dell’incontro tra il Comitato Ortì e il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. Esito positivo che registra l’immediata disponibilità del Primo Cittadino ad accelerare l’iter di ultimazione della strada Archi – Ortì attraverso i fondi del Bando Periferie del Comune di Reggio Calabria.

Nello specifico verrà affidata nel più breve tempo possibile ai progettisti la parte di strada che va dal Monastero della Visitazione ad Archi. Il tratto tra Ortì e lo stesso Monastero è già ultimato e verrà consegnato nelle prossime settimane.

Interviene prontamente l’Amministrazione, attraverso la fattiva cooperazione di Bova e Albanese, facendo seguito alle richieste da parte degli cittadini di Ortì per procedere speditamente al completamento, nell’interesse degli abitanti dei centri collinari e per lo sviluppo di tutto il territorio.