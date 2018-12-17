Un piccolo ma significativo passo di riqualificazione urbana.

Ultimati i lavori di riqualificazione urbana e fornitura arredi di due piazze nel rione di Archi e di sostituzione e posizionamento dei cestini “gettacarte” nel rione Santa Caterina.

L’area giochi accanto alla Chiesa del Carmine

L’area giochi adiacente alla Chiesa del Carmine del Rione Archi è stata, da sempre, oggetto della cura dei cittadini attivi e positivi del quartiere: oggi, grazie all’intervento dell’Ente metropolitano, i cittadini ed in particolare le nuove generazioni potranno fruire di un nuovo spazio pulito, illuminato e confortevole.

I lavori sono stati ultimati grazie all’utilizzo dei Fondi Terna della Città Metropolitana di Reggio Calabria e grazie all’impegno costante del settore “Ambiente”.

La soddisfazione dell’Ente metropolitano

Il Vicesindaco metropolitano Riccardo Mauro ed il Consigliere Delegato “Ambiente ed Energia” Antonino Nocera esprimono soddisfazione per l’intervento: “Rendere fruibili gli spazi dell’area metropolitana è doveroso ed è un impegno costante dell’Amministrazione Falcomatà – hanno affermato – specialmente in considerazione che le zone oggetto dell’intervento accoglieranno giorni, ore e minuti della vita dei nostri cittadini.

L’”Area Giochi Chiesa” così come la piazza adiacente, innanzi alla Chiesa del Carmine di Archi, sono luoghi nevralgici ed importanti. Abbiamo dialogato con i cittadini attivi e propositivi presenti nel quartiere e, siamo convinti, che il nostro intervento possa rendere ancor più attive e propositive le realtà che operano con spirito di servizio sul territorio.

E’ doveroso evidenziare che si tratta di piccoli interventi, come già sono stati fatti nel rione Gallico, che servono, però, a restituire decoro ad aree della città troppo spesso trascurate.”

I lavori della Città Metropolitana di riqualificazione, inoltre, stanno proseguendo in alcune zone dei quartieri Nord del comune di Reggio Calabria interessando i rioni di Catona, Rosali e Salice.