“Architetto – Visioni in prospettiva”. Come i giovani architetti immaginano e ‘vedono’ in evoluzione il nostro territorio. E’ questa l’idea della mostra delle opere progettate e/o realizzate dai giovani architetti calabresi che sarà allestita nello spazio del ‘tapis roulant’ a Reggio Calabria dal 7 al 16 settembre 2018 collegata al Premio Giovani Architetti Calabria.

L’iniziativa, promossa dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria tramite il Dipartimento Esami di Stato, Avviamento alla Professione e Politiche Giovanili coordinato dal consigliere Tommaso Melchini, è inserita nel programma di eventi ed incontri del “Festival Architetto Reggio Calabria – FARCH” all’interno della Città Metropolitana di Reggio Calabria, per divulgare e far conoscere il lavoro degli iscritti agli Ordini della Calabria, valorizzare la figura del giovane architetto nel territorio, ma soprattutto aprire un dibattito sul ruolo sociale dell’architetto, ispiratore di una città pensata e progettata in una ‘visione’ complessiva moderna e condivisa, stimolare una riflessione sull’importanza di questa categoria di professionisti nella città contemporanea.

Venerdì 7 settembre: conferenza stampa e inaugurazione

Venerdì 7 settembre alle ore 9:00, presso la sala degli specchi dell’Hotel Miramare conferenza stampa di presentazione del Festival alla presenza, tra gli altri, del Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, del Presidente del Consiglio regionale della Calabria Nicola Irto, del Presidente ANCI Calabria Gianluca Callipo, del Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Città Metropolitana Salvatore Vermiglio, ed in rappresentanza del Consiglio Nazionale degli Architetti che ha patrocinato e sostenuto il progetto del Festival Architetto, il consigliere nazionale Paolo Malara.

Alle 12:00 l’inaugurazione del mostra presso il Tapis Roulant, mentre alle 15:00 all’hotel Miramare, primo incontro-dibattito sul tema: FOCUS “Visioni in prospettiva. Incontro sul futuro dell’architettura e dell’architetto” con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e professionisti, tra cui il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto.

Gli incontri del 10 e del 14 settembre all’Hotel Miramare

Lunedì 10 settembre, alle 15:00, all’Hotel Miramare, nuovo Focus sul tema “Verso una legge per l’architettura” nel corso del quale sarà presentato il Manifesto dell’VIII Congresso nazionale degli Architetti P.P.C. dal titolo “Abitare il Paese. Città e Territorio del futuro prossimo”.

Ad arricchire gli spazi del tapis roulant durante la settimana, l’esposizione del Dipartimento dArTe (Dipartimento Architettura e Territorio) dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.

Venerdì 14 settembre, alle ore 17:00, all’Hotel Miramare, spazio agli ospiti invitati a parlare delle loro esperienze internazionali sulle tematiche esposte alla mostra: Nuova costruzione, Restauro e recupero, Paesaggio, Design: Simone Gheduzzi, Michele Cannatà & Fatima Fernandes, Claudio Lucchesi, Eloisa Susanna, Angelo Maggio, Antonio Aricò, Sara Ferrari.

La premiazione del 15 settembre a Palazzo San Giorgio

Sabato 15 settembre, a palazzo San Giorgio, alle ore 9:00 si svolgerà la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso “Giovane Architetto Calabria 2018”, cui seguirà la presentazione del concorso di progettazione a due fasi della struttura dell’ex Cinema Orchidea, alla presenza del Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, del Presidente del Consiglio regionale Nicola Irto, del Presidente della Corte d’Appello presso il Tribunale di Reggio Calabria Luciano Gerardis, del Prefetto Michele Di Bari, del Consigliere nazionale Paolo Malara, del Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Reggio Calabria Salvatore Vermiglio, del consigliere Tommaso Melchini, degli assessori e consiglieri del Comune di Reggio Calabria: Armando Neri, Giuseppe Marino, Irene Calabrò, Giovanni Muraca, Giuseppe Sera, Nancy Iachino e Francesco Berna Presidente ANCE Calabria. Un’idea che vuole rappresentare l’avvio di una proficua e duratura collaborazione tra l’Ordine degli Architetti ed i professionisti che ne fanno parte e le Amministrazioni locali per il recupero e la rigenerazione di spazi e strutture di alto valore sociale chiuse o abbandonate da tempo.

La mostra si chiuderà domenica 16 settembre, alle ore 20.00.