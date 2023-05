Arghillà: la discarica diventa il primo campetto del quartiere

Uno spazio pubblico ridotto a discarica e per tantissimo tempo abbandonato e dimenticato, è diventato il primo campetto polivalente del quartiere di Arghilla Nord, area fragile di Reggio Calabria . Uno spazio voluto e conquistato dai ragazzi che, cinque anni fa, hanno iniziato a prendersene cura, ripulendo e bonificato l’area più volte. Un’azione avviata grazie all’intervento e all’intuizione di Action Aid e della sua referente, Eleonora Scrivo. Tante partite nel campetto in terra e, il fermo imposto dal Covid, a far ripiombare lo spazio in area discarica per macchine rubate e bruciate. La rete messa in campo con le istruzioni ha però cambiato un finale già scritto. Dissequestrata l’area, ripulita e, grazie all’intervento del Comune di Reggio Calabria, sono partiti i lavori per realizzare uno spazio sportivo polivalente. Determinate l’azione e l’intervento dell’allora Garante Metropolitano dell’Infanzia e Adolescenza Emanuele Mattia. In questi anni, sostenuti dalle attività del progetto “Arianna. Fuori dal Labirinto”, promosso dalla Fondazione con i Bambini, è nata la Polisportiva Arghilla a Colori: danza, pugilato e calcio a 5 le attività messe in campo in questi mesi, anche grazie alla competenza e testimonianza di Cristina Delfino, educatrice della cooperativa Azione Sociale. Ieri pomeriggio, all’inaugurazione ufficiale del Campo Polivalente, assoluti protagonisti sono stati proprio i ragazzi della Polisportiva. In campo, in divisa, a sfidare la squadra composta da alcuni magistrati, guidati dal sostituto procuratore della DDA Reggina Stefano Musolino, fondamentale in questi anni e volontario straordinario tra i ragazzi del territorio di Arghilla. Alla presenza del Sindaco facente funzioni Paolo Brunetti e degli assessori Giuggi Palmenta e Giovanni Latella, lo spazio è stato di fatto consegnato ai ragazzi che, anche attraverso borse lavoro, percorsi educativi e Map, saranno i “custodi” dell’area sportiva, fondamentale per garantire normalità, opportunità e diritti. Perché, non è assolutamente normale non avere spazi dove poter giocare e stare insieme, perché il diritto al gioco è fondamentale per puntare a sviluppare percorsi (concreti e non con le parole ) educativi, di legalità e integrazione. Significativa la presenza del Viceprefetto di Reggio Calabria, la dott.ssa Maria Stefania Caracciolo, entusiasta e accanto ai ragazzi in questo straordinario pomeriggio di festa e di riscatto. Per il Csi Reggio Calabria, nella parole del Presidente Provinciale Paolo Cicciu’, l’idea di fondo che ha guidato, e guida, l’impegno di questi anni del Comitato Provinciale Csi. “