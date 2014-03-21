Arriva la nuova collezione primavera-estate firmata MATTANZA in attesa del grande ritorno nelle piazze estive!

Una collezione di successi e spettacoli non solo entro i confini regionali ma anche e soprattutto nazionali! Si riparte quindi alla volta di RECANATI per la serata di sabato 22 marzo alle ore 21.15 presso il Teatro Persiani, che li vede finalisti alle selezioni del noto festival Musicultura, giunto quest’anno alla XXV° edizione. Ma si sposteranno subito verso AREZZO per ben due serate, una presso La Selva Giardino del Belvedere sulle colline di Chianti, dove domenica 23 marzo alle ore 16 metteranno in scena per gli avventori l’ormai famoso e suggestivo spettacolo Cantu da Passioni.

Invece martedi 25 marzo sono stati invitati dal Circolo ARCI Aurora, ad aprire la IX edizione della loro rassegna dedicata alla world music “Folkaurora” esibendosi presso il Circolo in piazza S. Agostino alle ore 22. L’ingresso è libero. Rientrando sono attesi infine a SANT’OMERO in provincia di TERAMO, ospiti nell’ambito della manifestazione “Economia senz’anima”, un momento di riflessione sulla spaventosa crisi economica che stiamo subendo in questi anni, che si terrà presso la Sala Marchesale nel centro storico di Sant’Omero alle ore 18 e in cui interverranno personalità di spessore quali Nicola Gratteri, Procuratore Aggiunto presso la Procura di Reggio Calabria; Don Giacomo Panizza, Presidente Comunità Progetto Sud di Lamezia Terme; lo scrittore Alessandro Leogrande e altri. …ma ci sono tante altre sorprese in ballo, in attesa del grande ritorno nelle piazze estive! Perciò continuate a seguire i MATTANZA, numerosi ed entusiasti come sempre!