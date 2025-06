ASC Calabria onnipresente nel terzo week end di giugno 2025

Non poteva essere diversamente con il Presidente ASC Calabria, Antonio Eraclini, che nel 2025 ha raggiunto innumerevoli e prestigiose cariche, tra le quali Componente della Giunta Nazionale ASC che, inevitabilmente, si ripercuotono sul successo diretto ed indiretto di ASC Calabria.

Il fatto di essere il suo Presidente, nonostante gli oneri delle cariche ricoperte, non ha di fatto intaccato il procedere inarrestabile di ASC Calabria.

Preliminarmente, si è svolto l’evento che più sta a cuore al dott. Antonio Eraclini, le Finali Provinciali Piccole Pesti.

“Possono esserci cariche e ruoli prestigiosi, di cui sono estremamente orgoglioso e fiero, ma vedere i futuri campioni competere nel rispetto del fair play, con il giusto equilibrio tra sorriso, goliardia e voglia di vincere, non può che rendermi entusiasta” afferma commosso Antonio Eraclini, che ha finanche ricevuto un prestigioso premio per l’inarrestabile lavoro di ASC Calabria dal Sindaco di Locri, Giuseppe Fontana, che ha tenuto fortemente alla organizzazione di un evento così rilevante, per dare il giusto lustro allo sport giovanile.

“Un premio per tutti, di cui mi sono permesso di procedere solo al ritiro. Dico e ripeto che ASC è una famiglia ed io senza i tecnici, lo staff, le associazioni, le famiglie e tutte le “piccole pesti”, che vanno al di là della categoria calcistica, non sarei nulla. Il premio è loro, perché io sono qui grazie a loro!”.

Tre giorni senza stop, in cui il Presidente Eraclini ha percorso la lunga amatissima Regione Calabria per onorare e rispettare gli impegni presi e rendere tutti soddisfatti.

Come membro neo eletto della Giunta Coni, insieme al Presidente Tino Scopelliti ed altri responsabili e fiduciari di zona delle città di Tropea – Ciro marina – Catanzaro lido – Lamezia Terme – e Locri – è stato presente in occasione della Giornata dello Sport, che si è sviluppata in più tappe della Calabria. Non solo in aggiunta ad altri emeriti rappresentanti, ma anche come Referente del Coni a Locri, per rappresentare lo stesso CONI.

Uno splendido week end di sport e divertimento, anche sul Lungomare di Reggio Calabria dinanzi le meravigliose bellezze naturali calabresi.

Ciò nonostante, il Presidente Eraclini non poteva essere assente in occasione della Giornata della Festa Dello Sport, alle finali provinciali ASC PICCOLE PESTI, organizzate dalla stessa ASC Calabria, in rispetto di una giornata così importante e concomitante con il Giubileo dello Sport, che ha visto protagoniste tantissime squadre, accompagnate dagli altrettanti tifosi/genitori/appassionati per circa 1000 persone.

Le Finali Provinciali ASC PICCOLE PESTI hanno coinvolto le seguenti squadre.

ALLIEVI A 5 GALLINESE DL – MAESTRELLI,

ESORDIENTI A 9 S.A. LUDOS BLACK – REAL BAGNARA: 1-0,

ESORDIENTI A 9 POLISTENA C5 – PRO BAGNARA: 5-3,

GIOVANISSIMI A 11 IVAN CASTIGLIA – US PALMESE: 5-3,

ALLIEVI A 11 ROSARNESE – TAURIANOVA ACADEMY: 6-1,

PULCINI ELITE A7 IVAN CASTIGLIA AZZURRI – LUDOS BLACK: 2-7,

PRIMI CALCI A 5 GALLINESE DL – LUDOS BLACK: 0-6

PRIMI CALCI REAL BAGNARA BLU – MIRABELLA BLACK: 2- 1

PULCINI S.A. LUDOS BLACK – PRO BAGNARA: 2-3,

PULCINI LUDOS BLACK – ROSARNERE AMARANTO: 6-1,

ESORDIENTI A 5 POLISTENA C5 – REAL BAGNARA BLU: 6-1

GIOVANISSIMI A5 GALLINESE DL – S.G. MORGETO: 8-9.

Ma non è finita qui per ASC Calabria! Prossimo imperdibile appuntamento alla Grande Festa Delle Premiazioni che si svolgerà sabato 21 giugno sul Lungomare di Reggio Calabria, all’Arena dello Stretto, per concludere un anno di sport, divertimento e socialità secondo la filosofia ASC.

Per informazioni ed iscrizioni scrivere a infoascreggiocalabria.it o visitare

www.ascreggiocalabria.it oltre le pagine Facebook ed Instagram “ASC Reggio Calabria”.