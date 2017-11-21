Sta per partire lo stage che coinvolgerà il mondo reggino della danza.

Un vero e proprio percorso di formazione gratuito per giovani ballerini/e utile al conseguimento di un Diploma nazionale, per diventare Istruttori di Danza.

Le audizioni per accedere allo stage organizzato dall’Asi, si terranno il 25 novembre, presso il foyer del teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria.

L’iniziativa progettuale “Asi se’ baila” di cui sono responsabili amministrativo e didattico, rispettivamente Fabio Gatto e Giuseppe Melissi, si svolgerà dal prossimo novembre sino a giugno 2018 articolandosi in più fasi e coinvolgerà i giovani talenti delle scuole reggine di danza, soggetti svantaggiati, giovani immigrati facenti parte di progetti SPRAR, giovani con disabilità e persone residenti in contesti periferici ed ultraperiferici.

Verranno formati da docenti altamente qualificati, con la possibilità di spendere immediatamente il titolo conseguito nel mondo lavorativo o in contesti accademici, scolastici ed universitari. Il secondo step prevede, inoltre, la creazione di una Masterclass.

L’appuntamento, dunque, per tutti i ballerini reggini che vorranno accedere allo stage, è al Massimo teatro reggino a partire dalle ore 15.

Per informazioni è attivo il numero 0965/23817.