Si è svolta in data Sabato 25 Novembre presso la suggestiva location del Teatro Cilea, la prima tappa del progetto “ASI SE BAILA“, patrocinato dalla Regione Calabria, sotto l’iniziativa dell’ente di promozione sportiva dell’ASI che opera fattivamente sul territorio con periodiche proposte d’alto valore formativo, nell’occasione valorizzando la disciplina artistica, con una kermesse di danza. A tal proposito, si sono svolte le prime audizioni con una partecipazione massiccia, il tutto organizzato e promosso dai responsabili del comitato Giuseppe Melissi e Fabio Gatto, i quali si sono avvalsi della proficua collaborazione di Luigi Di Giacomantonio, Francesca Arena e di Gianluca Trunfio, kermesse che si svolgerà sino a giugno 2018 e che si articolerà in due fasi.

Le audizioni per diventare istruttore di danza

La prima ha avuto luogo al Teatro Francesco Cilea, con l’inizio di un percorso formativo che ha coinvolto giovani ballerini/e, utile al conseguimento di un diploma nazionale, per diventare istruttore di danza. I candidati che hanno partecipato alle prime audizioni (la seconda tanche avrà luogo all’Access Point di Roghudi) verranno selezionati nelle prossime settimane, una volta redatte le valutazioni finali, in base ai verdetti emessi dai membri della commissione giudicante, composta da Tino Scopelliti, Gabriella Cutrupi, Gianni Cutrupi, Francesca Surace e Caterina Albanese.

Giovani talenti delle scuole reggine e calabresi verranno poi quindi formati successivamente, dopo le selezioni, da docenti altamente qualificati, con la possibilità di spendere immediatamente il titolo conseguito nel mondo lavorativo o in contesti accademici, scolastici e universitari. Il secondo step del progetto prevede infatti la creazione di una Masterclass che si esibirà nella quarta edizione del Gran Galà di danza, evento che riunirà oltre 12 scuole di danza calabresi. L’ASI punta forte su questo progetto, facendo attenzione ai dettagli e nell’organizzazione, offrendo un servizio completo ai partecipanti, come accaduto sabato, guadagnandosi la fiducia e l’approvazione dei fruitori, soddisfatti di come si è svolta l’iniziativa e per come si sia presentato il tutto dai responsabili dell’evento e da chi collabora per la buona riuscita della stessa. Lo spettacolo che sarà coordinato dai corsisti, coadiuvati dai docenti, rappresenta una delle maggiori kermesse di danza della Calabria e verrà successivamente proposto a tutti Comuni della Regione.

Inclusione sociale e partecipazione

La manifestazione mira a favorire l’inclusione sociale e a garantire uno sbocco occupazionale a chi pratica questa disciplina artistica e che negli anni ha ricevuto poche risposte dal movimento in generale, molto spesso sottovalutata e accantonata rispetto ad altre discipline. L’iniziativa, nell’ambito delle pari opportunità, è rivolta e allaragata anche a soggetti svantaggiati, giovani immigrati facenti parte di progetti Sprar, giovani con disabilità e persone residenti in contesti periferici.

Alla prima audizione hanno partecipato ben 30 candidati, provenienti da scuole di danza e città di tutta la Calabria. L’evento è stato accuratamente immortalato per tutta la durata, con foto reperibili sulla pagina ufficiale dell’ente di promozione sportiva ASI Reggio Calabria. Per ulteriori informazioni sul futuro svolgimenti dei prossimi step, ci si può rivolgere presso la sede dell’ASI, sita in via Generale Tommasini 1/D o al numero 096523817.