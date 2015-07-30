Avviati i lavori di restauro della statua della dea Athena all’Arena dello Stretto

L’attività per il recupero del bello, della storia di Reggio Calabria “bella e gentile” e del suo patrimonio, prosegue senza sosta. Sono stati avviati, infatti, da poco i lavori di restauro della statua della dea Athena posta all’Arena dello Stretto sul lungomare Falcomatà.

Il lavoro di restauro e messa in sicurezza della dea combattente, prevede il riutilizzo delle lastre e l’integrazione di quelle mancanti con le nuove, realizzate con lo stesso materiale, il marmo di Trani.

«La statua bronzea verrà così restituita alla città e tornerà a difenderla idealmente dai suoi nemici e restituendo ai cittadini il punto più suggestivo del lungomare» ha affermato il sindaco Giuseppe Falcomatà.

Ma questo non è l’unico cantiere avviato in città. Partiranno lunedì i lavori di pavimentazione di Piazza Italia che sarà pavimentata con pietra locale di Lazzaro, la riqualificazione prevede anche il restauro dei Reperti Archeologici della piazza.

È stato avviato, inoltre, grazie all’instancabile contributo della squadra di operai della ex Multiservizi, guidata dal dirigente comunale Filippo Moscato, il lavoro di pulizia e ripristino della splendida “Fontana Luminosa” che tornerà a breve al suo antico splendore. Anche le altre fontanelle della via Marina Alta e Bassa, saranno oggetto di recupero e fruibilità da parte dei cittadini e dei turisti.

«La valorizzazione dei nostri beni artistici, archeologici e culturali è un passo fondamentale per la città che ha voglia di ritornare alla normalità, l’Amministrazione comunale sta lavorando senza sosta per restituire ai cittadini ciò che gli appartiene» ha concluso il sindaco Giuseppe Falcomatà.