Sono stati avviati questa mattina i lavori per la sistemazione degli allacci fognari per la depurazione delle acque reflue a servizio dei lidi balneari sul Lungomare Falcomatà.

Come illustrato nell’ultima riunione tenutasi a Palazzo San Giorgio, alla presenza del Vicesindaco Armando Neri, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Muraca e del Consigliere delegato al Turismo Giovanni Latella, che hanno appreso, alla quale hanno preso parte gli operatori delle strutture balneari in fase di allestimento, l’intervento sulla rete idrica, programmato già nei giorni scorsi ed avviato stamani, sarà completato secondo il cronoprogramma concordato e non influirà sul regolare avvio della stagione balneare.