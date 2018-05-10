Avviati i lavori per la regimentazione degli scarichi fognari dei lidi balneari sul lungomare
Avviati i lavori sugli allacci fognari dei lidi del Lungomare Falcomatà: il vicesindaco Neri assicura che non rallenteranno l'avvio della stagione balneare
10 Maggio 2018 - 13:37 | di Eva Curatola
Sono stati avviati questa mattina i lavori per la sistemazione degli allacci fognari per la depurazione delle acque reflue a servizio dei lidi balneari sul Lungomare Falcomatà.
Come illustrato nell’ultima riunione tenutasi a Palazzo San Giorgio, alla presenza del Vicesindaco Armando Neri, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Muraca e del Consigliere delegato al Turismo Giovanni Latella, che hanno appreso, alla quale hanno preso parte gli operatori delle strutture balneari in fase di allestimento, l’intervento sulla rete idrica, programmato già nei giorni scorsi ed avviato stamani, sarà completato secondo il cronoprogramma concordato e non influirà sul regolare avvio della stagione balneare.
«Venuti a conoscenza del problema che poteva verificarsi – ha spiegato il vicesindaco Armando Neri – dopo la lettera trasmessa dagli uffici dell’Amministrazione ai gestori dei lidi, ci siamo prontamente attivati per risolvere nell’immediato la questione, incontrando i gestori dei lidi ed avviando immediatamente l’intervento necessario al regolare svolgersi delle attività balneari».
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