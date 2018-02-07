Sono stati avviati nei giorni scorsi i lavori per la riqualificazione della palestra Scatolone, nelle adiacenze dello stadio Oreste Granillo. L’impianto era stato utilizzato nei mesi dell’emergenza per accogliere i migranti in transito a Reggio Calabria nell’ambito degli arrivi programmati disposti dal Ministero dell’Interno e coordinati dalla Prefettura di Reggio Calabria con il supporto delle Forze dell’Ordine e della Protezione Civile. Al termine dei lavori di riqualificazione la struttura sarà riconsegnata alla sua originale destinazione sportiva.

Il sopralluogo del sindaco e i fondi dei Patti per il Sud

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà, accompagnato dal consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella e dal Vicesindaco con delega ai Patti per il Sud Armando Neri, ha effettuato un sopralluogo presso la struttura per verificare lo stato di avanzamento dei lavori, avviati lo scorso 2 febbraio.

I lavori, finanziati nell’ambito del masterplan dei Patti per il Sud disposto dal Sindaco Falcomatà e dal vicesindaco con delega Armando Neri, con un importo complessivo di 77 mila euro, sono stati affidati all’impresa Suraci Santo e saranno completati entro il prossimo 14 aprile.

Cosa prevede la riqualificazione

L’intervento prevede la rimozione delle vecchie gradinate costituite da tubi innocenti e tavolato, la revisione complessiva di servizi igienici, la sostituzione delle parti perimetrali ammalorate costituite da pannelli in lamiera grecata, la revisione dell’impianto elettrico, la verifica e l’eventuale sostituzione della guaina di manto impermeabile, la rimozione e ricollocazione in opera di un nuovo pavimento sportivo in p.v.c. oltre alla tinteggiatura di tutti gli ambienti.