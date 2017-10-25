Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha presentato presso i locali dell’Urban Center di Via Campanella 33 il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della città di Reggio Calabria, strumento di pianificazione e programmazione dei trasporti integrati nell’ambito urbano e metropolitano.

«La domanda attuale di mobilità – come ha evidenziato lo stesso Falcomatà – viene servita prevalentemente, per ben oltre il 90%, dal trasporto privato. La pianificazione e programmazione offerta dal Pums, supererà le cause di questa scelta, spesso forzata per i cittadini, a vantaggio del trasporto pubblico locale integrato e sincronizzato con le esigenze della vita quotidiana e i reali bisogni del territorio metropolitano grazie anche all’introduzione di sistemi Its ( Sistemi Intelligenti di Trasporto )».

Introdotto dalla relazione dell’assessore alla mobilità Giuseppe Marino, l’evento, che ha segnato l’avvio del processo partecipativo connesso alla approvazione definitiva del progetto e all’acquisizione della Vas ( valutazione ambientale strategica), ha registrato la presenza dell’assessore regionale a Logistica e Trasporti, Francesco Russo e dell’assessore ai Trasporti del comune di Messina, Gaetano Cacciola.

Il protocollo da 100 milioni per la metropolitana leggera

L’assessore Russo nel corso della serata ha annunciato tra l’altro la firma da parte del sindaco Falcomatà, il prossimo 6 novembre, del protocollo che assegna 100 milioni di fondi Pac per il finanziamento della metropolitana leggera della città di Reggio Calabria.

Tale ulteriore innesto completa, insieme alle risorse nazionali e quelle offerte dal Pon Metro per le città metropolitane, la sostenibilità dell’intero piano.

La partecipazione continua online

La partecipazione avviata nel corso della serata del 24 ottobre continua in modalità on line. Le tavole di progetto e le relazioni tecniche sono disponibili sul sito www.pumsreggiocalabria.it, ciascuno può proporre osservazioni all’interno della sezione proposte.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Reggio Calabria