Dopo l’ultima apparizione datata 4 giugno 2017 il Basketball Lamezia torna a giocare un match, seppur amichevole, tra le mura del PalaSparti. L’ultima partita fu un vero spettacolo in campo e sugli spalti con oltre mille persone a colorare di giallo e di blu le gradinate lametine e una vittoria roboante di Monier & co contro la corazzata Udas Cerignola. Oggi si gioca il match di “ritorno” contro la Planet Catanzaro, squadra di serie B dall’ottimo potenziale che ha cambiato moltissimo in estate rinunciando a volti storici della pallacanestro catanzarese. Team allenato in maniera impeccabile da coach Tunno con tantissimi giovani in rampa di lancio, qualche vecchia conoscenza, vedi i vari Battaglia e Morici, e nuovi innesti capaci di fare la differenza. Il team di coach Pellicanò, con una settimana in più di preparazione, comincia a mettersi in moto in vista di una stagione lunga e irta di pericoli. Sempre questa settimana, sabato, è fissato un altro test match in quel di Messina contro il Basket School di coach Romeo.

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