Beerlocri winter: la rassegna di birre artigianali che unisce tutti

Tre giorni di birra artigianale in Piazza dei Martiri a Locri: ingresso gratuito, sei birrifici, food, degustazioni e musica dal vivo

Locri ritorna capoluogo della birra artigianale con BeerLocri winter. Il 13, 14 e 15 Gennaio, BeerLocri, l’immancabile appuntamento per gli amanti della birra artigianale, si terrà nel cuore della Città, in Piazza dei Martiri, all’interno della tendostruttura allestita dal Comune di Locri. L’evento, organizzato da Mariangela Verteramo e Gabriele Polito, rappresentanti dell’associazione culturale ITER – Percorsi e Idee, è ad ingresso gratuito e vedrà la partecipazione di 6 birrifici artigianali con oltre 15 diversi tipi di birra, svariate proposte food, corsi di degustazione e spettacoli. La kermesse dedicata alla birra artigianale aprirà i cancelli dalle 18.00 in poi, mentre domenica 15 dalle ore 17.00.

Il primo giorno la rassegna sarà accompagnata dalle ore 21.00 dal concerto live dei The Stone’rs e a seguire dj-set. Nella giornata di sabato, sempre alle ore 21.00, musica live con La Combriccola Del Blasco – Tributo Vasco Rossi e dj-set per proseguire la serata.

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Domenica 15 gennaio: la degustazione di birre artigianali

La giornata conclusiva, domenica 15 gennaio, si aprirà con una degustazione di birre, voluta fortemente dalla Fondazione Italiana Sommelier – delegazione della provincia di Reggio Calabria, a cura del Vice Presidente Regionale Giuseppe Palmieri, dalle ore 18.00, finalizzata a far conoscere il mondo delle birre artigianali calabresi e l’abbinamento cibo/birra. In serata live performance e a seguire dj-set. BeerLocri è un appuntamento molto atteso in città e nel mondo brassicolo calabrese e non solo. Già ad Agosto oltre 2000 visitatori si sono lasciati travolgere dal sapore e dall’aroma delle birre artigianali.

Il Festival, patrocinato dal Comune di Locri, vedrà la partecipazione delle migliori aziende di birra del centro-sud Italia e diverse proposte gastronomiche che soddisferanno tutti i palati. Il mondo delle birre artigianali è in continua espansione, ed è importante che le persone conoscano le realtà presenti sul territorio e anche quelle provenienti da fuori.

Il festival e l’educazione al bere

BeerLocri, infatti, non è una “festa della birra”, bensì un’esposizione di prodotti di qualità da assaporare, degustare e conoscere. Leitmotiv dell’intera rassegna è “l’educazione al bere”, per diffondere la cultura del bere responsabilmente, evitando abusi, ma anche la conoscenza e l’educazione alimentare al gusto, favorendo la ricerca di prodotti di qualità. Alla realizzazione dell’evento non vanno dimenticate tutte le aziende e le attività che, sin dall’inizio, hanno creduto in questo progetto, sostenendolo: Fitness Center FREE TIME e FotoGrafica di Francesco Filippone.

Associazione Culturale ITER Percorsi e Idee