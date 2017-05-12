Il benvenuto di Falcomatà al nuovo Procuratore Generale della Repubblica

«Intendo formulare i più fervidi auguri di buon lavoro al nuovo Procuratore Generale della Repubblica di Reggio Calabria Bernardo Petralia, designato in queste ore presso la sede reggina dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura». E’ quanto dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando la recente designazione del magistrato siciliano alla guida della Procura reggina .

«Sono convinto che il Procuratore Petralia saprà far valere la grande professionalità e l’esperienza acquisite alla Procura di Palermo – ha aggiunto il sindaco – dove in questi anni ha avuto modo di dimostrare le sue capacità ed un grande spirito di abnegazione, qualità necessarie per reggere una sede importante come quella di Reggio Calabria. La nostra comunità attraversa una fase delicata, un lento e faticoso cammino di rinascita che non può che fondare le sue radici nella necessaria riaffermazione dei valori della legalità e della giustizia sociale, presupposti essenziali per qualsiasi ipotesi di sviluppo per il nostro territorio. Al nuovo Procuratore – ha concluso – intendo rivolgere il benvenuto da parte dell’Amministrazione comunale da me presieduta e da parte dell’intera città».