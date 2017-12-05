Biblioteca comunale, il Cis presenta il tema dell’annunciazione
Per il ciclo Invito alla bellezza, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria porta alla Biblioteca De Nava un incontro su Antonello da Messina e l'annunciazione
05 Dicembre 2017 - 08:45 | di Eva Curatola
Mercoledì 6 dicembre 2017, alle ore 16:45, nella sala conferenze della Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, nel contesto del ciclo “Invito alla bellezza” promuove “Antonello da Messina e il tema dell’annunciazione” – (Cenni di stile e iconografia).
Con il supporto di numerose slides relazionerà il dott. Salvatore Timpano, studioso d’arte e componente del Comitato Scientifico del CIS. Di Antonello da Messina, pittore italiano (Messina 1430-1479), non si hanno notizie sulla sua prima formazione, ma sembra che abbia svolto, verso la metà del secolo, il suo noviziato a Napoli presso Colantonio, il cui ambiente era aperto a influssi fiamminghi, provenzali e iberici.
Nel 1456 Antonello è nuovamente a Messina (la prima notizia della sua attività ivi è del 1457: l’impegno a dipingere un perduto gonfalone per S. Michele dei Gerbini di Reggio di Calabria), dove mette bottega con l’allievo Paolo di Ciacio e dove è testimoniato dal 1460 al 1465. Nel 1475 è a Venezia, forse anche a Milano; ma si può credere abbia compiuto poi altri viaggi. Nel 1476 ritorna a Messina e vi rimane fino alla morte.
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