Si è svolta domenica 13 maggio la Manifestazione Nazionale UISP Bicincittà 2018 organizzata dal Circolo Crucitti ed in collaborazione della UISP di Reggio Calabria.

La 32° edizione di Bicincittà Uisp e partita da Piazza Indipendenza alle ore 10.00 con il lancio di tanti palloni a forma di cuore ricordando la Festa della Mamma ed ha coinvolto oltre 700 bici per diffondere la sostenibilità ambientale e le strade sicure, e sensibilizzare alla donazione con la presenza in piazza dei volontari dell’AIL (associazione italiane contro le leucemie-linfome e mieloma onlus).

L’ Azienda ATAM ha messo a disposizione il bus turistico che con l’associazione Pretty Woman con un gruppo di mamme e con il cantante Michele Macrì anno allietato con dei balli l’intero tragitto di Bicincittà.

Il percorso da Piazza Indipendenza al piazzale Pentimele

Tutti i partecipanti, come una grande carovana, hanno attraversato tutto il centro cittadino da sud a nord, partendo da Piazza Indipendenza (Lungomare Falcomatà) proseguendo fino al piazzale Botteghelle per ritornare verso il centro ed arrivare fino al piazzale Pentimele, poi ritorno l’ arrivo sul Lungomare con un grande sorteggio per tutti.

Sono stati distribuiti a tutti i partecipanti iscritti le magliette dell’evento, le stesse distribuite in contemporanea in 110 città Italiane.

Baby in Bici e Primi passi in moto il sabato

Invece nella giornata di sabato a Piazza Indipendenza con grande partecipazione dei più piccoli si e’ svolta la manifestazione “Baby in Bici” e “Primi passi in moto” in uno spazio dedicato a loro per passare un pomeriggio di sano divertimento. Anche quest’anno c’è stata la presenza in piazza il Corpo della Polizia Municipale e le associazioni di Protezione Civile del Comune di Reggio Calabria e alcune associazioni ciclistiche del territorio coinvolgendo i bambini sul tema della sicurezza stradale attraverso piccoli percorsi.

Un particolare ringraziamento alle aziende che ogni anno collaborano omaggiando tutti i partecipanti con dei gadget e a tutti i volontari che hanno reso sicuro lo svolgimento di questa grande pedalata delle famiglie e di tanta solidarietà.

Tutti gli organizzatori , lo staff ed i volontari ( oltre 100 persone coinvolte) rinnovano l’appuntamento al prossimo anno per una Domenica di puro e sano divertimento.