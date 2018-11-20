Per il Black Friday il barber shop Old Style di Reggio propone barba e taglio scontati per 90 minuti, tra idee fantasiose e voglia di novità

Il suo nome è ‘venerdì nero‘ ma potrebbe prendere facilmente l’appellativo di ‘giornata internazionale dello shopping‘. Stiamo parlando del Black Friday, iniziativa statunitense che ha ormai preso piede un pò in tutto il mondo, anche a Reggio Calabria.

Aspettarsi degli sconti nel venerdì più famoso dell’anno è divenuta ormai una tradizione a cui i clienti non sanno rinunciare e a parteciparvi sono veramente in tanti. Fra le attività reggine che prendono parte all’iniziativa, vi è anche “Old Style” di Giovanni Barcella.

In occasione del Black Friday il barbiere reggino decide infatti di premiare i clienti più temerari e puntuali. Per 90 minuti, dalle ore 10:00 alle 11:15 del 23 novembre barba e taglio sono scontati, 10€ anziché 16€, una promozione assolutamente da non perdere!

Le iniziative fantasiose di Old Style

Il giovane barbiere del centro città non è nuovo alle iniziative fantasiose; in poco più di un anno di attività sono veramente tanti gli eventi e le idee rivoluzionarie che l’hanno visto protagonista. Dal flashmob con sfilata sul Corso Garibaldi, al Barber Shop realizzato nella vetrina di Kruder, passando per la partecipazione al musical “Aladdin” al Teatro Cilea come hairstylist per gli attori maschili.

Old Style si propone sul palcoscenico dell’imprenditorialità reggina come un’attività giovane, alternativa e di grande qualità. “Ho cercato di dare un volto completamente nuovo e diverso al solito barbiere” afferma l’instancabile proprietario Giovanni Barcella, sempre al passo con i tempi e proiettato verso un unico obiettivo: la soddisfazione del cliente.

“Niente si sposa meglio di moda, stile e qualità, per l’uomo che vuole avere un’immagine sempre curata dal capello, alla barba passando ovviamente per l’abbigliamento”.

Non un barbiere ma un vero e proprio ‘curatore di immagine e stile’, questo ciò che potrete trovare nel centro di Reggio Calabria. Nuovi tagli, razor fade e skin fade, barbe relax con impacchi e maschere per ogni tipo di pelle, dall’argilla alla black mask.

Il barber shop di via Felice Valentino

Old Style di via Felice Valentino n.5 è il luogo in cui lasciarti ‘coccolare‘ dal tuo barbiere di fiducia, grazie ad un staff gentile e preparato, in costante crescita, il vostro relax e la cura della vostra immagine non saranno più un miraggio, ma una solida realtà.

“Stiamo rivoluzionando tutto ciò che fa parte del mondo dei barbers e ci stiamo preparando ad un 2019 ricco di sorprese. Vogliamo dimostrare che anche Reggio Calabria è in grado di emerge e farsi valere a livello nazionale nel settore dell’hairstyling”.

Per maggiori info è possibile consultare la pagina facebook.