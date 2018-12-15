Ci eravamo lasciati con le novità introdotte dal Boccaccio nel settore ‘pizzeria‘, con la consapevolezza che la famiglia Sottilaro ci avrebbe riservato altre sorprese per il 2018!

Piatti da asporto per tutto il mese di dicembre

Il noto ristorante di Cannitello infatti presenta per le festività natalizie un’idea rivoluzionaria che, sicuramente, farà contenti tanti degli assidui clienti. “Boccaccio” decide infatti, per tutto il mese di dicembre, di proporre delle pietanze da asporto.

Quante volte avreste voluto gustare quel piatto che tanto amate nella comodità di casa vostra? I vostri desideri adesso si trasformano in realtà!

Una vera e propria istituzione in città, non solo per gli abitanti della zona nord. Chi è che non conosce il ‘Boccaccio’? C’è chi ha assaggiato i gustosi piatti del suo ristorante, chi vi ha fatto pernottare parenti o amici, grazie all’ottimo servizio alberghiero di cui dispone e chi la domenica pomeriggio, da anni, va a prendere un semplice e gustosissimo gelato.

“Boccaccio” è parte integrante dell’identità reggina e per questo non può che esservi vicino anche in questo periodo di festa! Antipasti, primi e secondi piatti, il menù che il Boccaccio vi propone per queste festività vi farà venire l’acquolina in bocca!

Dall’antipasto di mare alle polpette di pesce

Dall’antipasto di mare (polipo, seppia e calamaro) alle polpette di pesce, passando per le cozze gratin, il cocktail di gamberi e la parmigiana di pesce sciabola e melanzane. Ogni piatto vi condurrà in un vero e proprio viaggio attraverso le nostre più antiche tradizioni.

Per soddisfare le esigenze di tutti, il Boccaccio propone agli affezionati clienti anche una vasta selezione di sughi per primi piatti. Tra questi: l’immancabile sugo Boccaccio, ragù a base di frutti di mare leggermente piccante, molto gettonato fra i clienti del ristorante, un vero e proprio tratto distintivo del locale. Ed ancora sugo al nero di seppia, sugo di pesce sciabola, pomodorini e melanzane.

E se tutto questo ancora non bastasse, Boccaccio vi propone anche degli squisitissimi secondi piatti: involtini misti, calamaretti ripieni, trancio di pesce, anelli di calamaro fritti, cozze pulite, vongole, astice (su ordinazione entro il 22 dicembre), arancino Boccaccio (ripieno di sugo Boccaccio).

Come prenotare e ritirare le pietanze

La parole d’ordine per questa imperdibile occasione è prenotare! Per ordinazione dei giorni 24 e 31 dicembre è gradita la conferma entro e non oltre le ore 11:00 del giorno precedente. Il ritiro delle pietanze è previsto entro e non oltre le ore 18:00 di giorno 24 e 31 dicembre.