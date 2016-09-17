Boom di visite al Museo della liquirizia Amarelli. Protagonista anche a Milano

Il profumo e la plurisecolare storia della liquirizia più conosciuta al mondo, fonte d’ispirazione di uno tra i progetti tessili protagonisti della Milano Design Week 2017. Il DESIGNING GRAND TOUR ha fatto tappa da AMARELLI. – Con 17 mila e 246 visite registrate nei tre mesi di giugno, luglio ed agosto (il 42% in più rispetto al trimestre 2015), il Museo della Liquirizia Giorgio AMARELLI, si conferma essere tra i principali attrattori turistici della Città del Codex, del territorio e della Calabria.

Estate al Museo 2016 e i sette designer in Calabria

ESTATE AL MUSEO 2016, la tappa dei 7 designer di fama internazionale sbarcati in Calabria per accogliere suggestioni, emozioni, idee e spunti per confezionare 7 arazzi contemporanei da presentare alla prossima Settimana del Design di Milano, è l’ennesimo successo registrato nel corso della stagione estiva appena conclusasi.

Dal dibattito sulle logiche di collaborazione che devono portare a percorsi condivisi ed armonici tra aziende e territorio (incontro sul tema LA CULTURA D’IMPRESA PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO); alle testimonianze personali e alle esperienze di imprese che hanno scelto di continuare ad operare in Italia e nel loro territorio (presentazione del libro IL CORAGGIO DI RESTARE – STORIE DI IMPRENDITOI ITALIANI CHE ANCORA SCOMMETTONO NEL NOSTRO PAESE), dal viaggio nel mistero dei bambini in difficoltà, incontro incentrato sull’autismo alla presenza dell’Arcivescovo della Diocesi Rossano – Cariati Giuseppe SATRIANO; alla partecipazione di personaggi illustri del mondo della cultura e della fede come Mons. Nunzio GALANTINO, Segretario della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), a Rossano per la presentazione del libro LA TOMBA DI ERODOTO del giornalista Domenico MARINO; passando dalle pagine di #IODAMORENONMUOIO del giornalista e caposervizio della Gazzetta del Sud Arcangelo BADOLATI. – La proposta culturale di AMARELLI ha registrato, anche quest’anno successo e costante partecipazione di pubblico che va ad aggiungersi alle visite al Museo della Liquirizia

Le tappe del Designing Grand Tour

Il DESIGNING GRAND TOUR, partendo dal Lanificio Leo di Soveria Mannelli, base logistica del progetto, ha fatto tappa a Soriano, Vibo Valentia, Casignana, la fiumara La Verde, Stilo, Scolacium, Rossano, Sibari, Cerchiara e Sila. I designer Emilio Salvatore LEO, Giulio IACCHETTI, Kensaku OSHIRO, Laura DAZA, Sigrid CALON, STUDIOCHARLIE, Victor VASILEV hanno raccolto testi, immagini, appunti, disegni e fotografie che serviranno poi a realizzare i progetti tessili.

A conclusione dell’intero percorso, verrà pubblicato, a cura di Rubbettino Editore, promotore del progetto insieme a Lanificio Leo, Studiocharlie e Torri Lana 1885, un libro/diario di viaggio, prima di essere presentato al pubblico durante le giornate della Milano Design Week 2017.