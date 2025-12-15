ChicNic Xmas Edition: A Borgo Croce la festa di Natale tra musica live, DJ set e tradizioni antiche

ChicNic Xmas Edition è pensato per famiglie, gruppi di amici e appassionati di musica e tradizioni. A guidare il racconto musicale della giornata sarà Filippo Lopresti, con un live show che attraversa epoche e generazioni.

Domenica 21 dicembre, da mezzogiorno al tramonto, Borgo Croce ospita ChicNic Xmas Edition, la grande festa di Natale firmata Fridaylicious, pensata per vivere il Natale in modo diverso: all’aria aperta, tra musica dal vivo, DJ set, cibo della memoria e un borgo che negli ultimi anni è diventato simbolo di rinascita e visione.

Immerso nel verde delle colline reggine, Borgo Croce si trasforma per un giorno in un grande salotto natalizio, dove passato e presente si incontrano in un’esperienza fatta di suoni, sapori e relazioni autentiche.

La festa di Natale di Borgo Croce

ChicNic Xmas Edition non è solo un evento, ma una celebrazione collettiva. Musica live con la Piccadilli Band, Pasquale Caprì con i suoi personaggi ed il live show con Filippo Lopresti, voce e anima della giornata.

«Il Natale, a Borgo Croce, è prima di tutto condivisione» – racconta Maria Grazia Chirico, fondatrice del progetto – «È un momento in cui il borgo si apre, accoglie, e diventa casa. ChicNic Xmas Edition rappresenta perfettamente questo spirito: persone che si incontrano, famiglie, bambini, musica e tradizioni che tornano vive.»

Cibo di altri tempi, sapori che rischiano di scomparire

Il cuore gastronomico dell’evento è affidato a Lievito, con una proposta che recupera il vero street food tradizionale del territorio. Protagonista assoluta sarà la Pizzata con le curcuci, antica specialità a base di granturco macinato a pietra nei mulini ad acqua, servita con le frattaglie del maiale cotte nella “caddara”. Un cibo che, per decenni, ha rappresentato il vero panino delle feste popolari reggine, oggi quasi scomparso.

«La pizzata era il panino della festa, prima ancora di qualsiasi moda» – spiega Rocco Caridi di Lievito – «Era il cibo delle ricorrenze, delle processioni, dei momenti importanti. Oggi rischia di perdersi, e riportarla qui, a Borgo Croce, significa restituirle dignità e memoria.»

Accanto alla pizzata, spazio anche a interpretazioni più contemporanee: saltimbocca con polpette al sugo e parmigiana, tutto cotto nel forno Josper, e dolci della tradizione come le ciambelle calde con lo zucchero.

Un evento per tutti

ChicNic Xmas Edition è pensato per famiglie, gruppi di amici e appassionati di musica e tradizioni. Durante la giornata saranno attivi:

Parco giochi per bambini

Servizio navetta gratuito

Oltre 200 posti auto gratuiti

«Il Natale, per noi, è fatto di cose semplici» – racconta Piero Golfo, ideatore dell’evento – «cibo, musica dal vivo, DJ set e un luogo magico che fa il resto.»

Musica, memoria e futuro

A guidare il racconto musicale della giornata sarà Filippo Lopresti, con un live show che attraversa epoche e generazioni.

«ChicNic è questo: prendere ciò che eravamo e riportarlo nel presente, senza nostalgia sterile» – spiega Lopresti – «Musica e cibo parlano la stessa lingua: quella della condivisione. Ed è esattamente quello che accade a Borgo Croce.»

Informazioni utili

? Domenica 21 dicembre

? Dalle 12:00 al tramonto

? Borgo Croce – Reggio Calabria

? Info: 380 373 4003