Sessanta borghi, venti andranno in finale, uno per ciascuna regione, tre eliminatorie e una grande gara finale dove una giuria di esperti eleggerà il Borgo più bello d’Italia 2018. Il “Il Borgo dei Borghi”, il nuovo programma di Rai 3 in onda il sabato alle 21.40, è un viaggio straordinario nel Paese dei piccoli centri, da nord a sud passando per il cuore d’Italia e le sue isole che Camila Raznovich compie assieme allo storico dell’arte Philippe Daverio.

Nella puntata del 3 novembre ci sarà il Borgo di Morano Calabro che si trova nell’alta valle del fiume Coscile, alle pendici del massiccio del Monte Pollino, nel omonimo Parco Naturale. Fondato dai Romani lungo la via che portava da Capua a Cosenza, il paese conosce, sotto i Sanseverino di Bisignano, il suo momento di massimo splendore. Pietrantonio Sanseverino, infatti, fa ampliare il castello normanno-svevo per ottenere una residenza ispirata al Maschio Angioino di Napoli. La Chiesa dei SS Pietro e Paolo, del Mille, contiene inaspettatamente quattro statue in marmo di Carrara di Pietro Bernini, il padre di Gianlorenzo. Tutto è condito dalla frascatula, un piatto a base di farina di mais guarnito da verdure di stagione.

Per far vincere la Calabria sarà possibile votare il borgo nel sito www.rai.it/borgodeiborghi fino al 22 novembre 2018.