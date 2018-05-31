C Silver: Basketball Lamezia è campione interregionale
Lamezia supera Chieti 69-58 a Taranto e vince il titolo interregionale per il secondo anno di fila: ora il mini-concentramento per salire in Serie B
31 Maggio 2018 - 14:23 | di Eva Curatola
Il Basketball Lamezia dei Presidenti Pisani e Serrao è campione interregionale per il secondo anno consecutivo.
La compagine giallo-blu, dopo aver vinto il massimo campionato di Calabria battendo in finale la Vis Reggio Calabria si è superata ancora facendo sua la gara del PalaFiom di Taranto: Capitan Rubino e soci hanno battuto la Magic Basket Chieti, vincitrice del campionato d’Abruzzo e Molise con il risultato di 69 a 58.
Si tratta di una lieta conferma per Franco Gaetano e soci che, nella passata stagione vinsero senza problemi lo spareggio contro i campioni del girone umbro del Perugia.
La strada verso la Serie B
La strada per accedere alla Serie B dei lametini proseguirà ancora sul rettangolo di gioco di Taranto scenario di una vittoria fatta di forza, grinta e volontà.
Venerdì 1 giugno 2018 inizierà il mini-concentramento per volare in B o conquistare una nuova possibilità di promozione.
Saranno la storica Sutor Montegranaro(rappresentante delle Marche) e la San Nicola Basket Cedri(leader del girone campano) le prossime avversarie del team allenato da Coach Ragusa.
Il programma del fine settimana
Lamezia giocherà nel prossimo week-end con una doppia sfida: sabato contro la perdente di Montegranaro-San Nicola (sfida che sarà arbitrata da un fischietto calabrese, Samuele Riggio) e domenica contro chi avrà vinto al sfida della venerdì.
Chi vincerà il mini girone verrà promosso in B, chi si classificherà secondo giocherà un nuovo spareggio.
L’organigramma del Basketball Lamezia
Organigramma Societario
Presidente : Carmelo Pisani
Presidente : Massimo Serrao
• Presidente : Bruno Grande
Direttore Generale: Bruno Bertucci
Dir. Sportivo : Nando Fusto
Resp. Sett. Giovanile :Roberto Petronio
Resp. Comunicazione : Danilo Cirelli
Fotografo Ufficiale : Salvatore Torcasio
Staff Tecnico-Medico Prima squadra :
Coach: Damiano Ragusa
Ass. Coach : Massimo De Summa
Ass. Coach: Giuseppe Adone
Prep. Fisico : Alessandro Mascaro
Medico Sociale : Francesco Cugnetto
Medico Sociale : Francesco Martillotti
MassoFisioterapista : Domenico Gatto
Roster :
Playmaker Rodrigo Monier
Playmaker Stefano Marisi
Playmaker – Guardia Bruno Rappoccio
Guardia Giovanni Ragusa
Guardia Lorenzo Giuliano
Guardia Federico Meliadò
Guardia – Ala Fabio Cuccarese
Ala Gennaro Rubino
Ala Franco Gaetano
Ala Alfredo Lazzarotti
Ala – Pivot Animo Fragiacomo
Pivot Leandro Faranna
Pivot Alessandro Saladino
Pivot Giuseppe Serra
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