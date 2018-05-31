Il Basketball Lamezia dei Presidenti Pisani e Serrao è campione interregionale per il secondo anno consecutivo.

La compagine giallo-blu, dopo aver vinto il massimo campionato di Calabria battendo in finale la Vis Reggio Calabria si è superata ancora facendo sua la gara del PalaFiom di Taranto: Capitan Rubino e soci hanno battuto la Magic Basket Chieti, vincitrice del campionato d’Abruzzo e Molise con il risultato di 69 a 58.

Si tratta di una lieta conferma per Franco Gaetano e soci che, nella passata stagione vinsero senza problemi lo spareggio contro i campioni del girone umbro del Perugia.

La strada verso la Serie B

La strada per accedere alla Serie B dei lametini proseguirà ancora sul rettangolo di gioco di Taranto scenario di una vittoria fatta di forza, grinta e volontà.

Venerdì 1 giugno 2018 inizierà il mini-concentramento per volare in B o conquistare una nuova possibilità di promozione.

Saranno la storica Sutor Montegranaro(rappresentante delle Marche) e la San Nicola Basket Cedri(leader del girone campano) le prossime avversarie del team allenato da Coach Ragusa.

Il programma del fine settimana

Lamezia giocherà nel prossimo week-end con una doppia sfida: sabato contro la perdente di Montegranaro-San Nicola (sfida che sarà arbitrata da un fischietto calabrese, Samuele Riggio) e domenica contro chi avrà vinto al sfida della venerdì.

Chi vincerà il mini girone verrà promosso in B, chi si classificherà secondo giocherà un nuovo spareggio.

L’organigramma del Basketball Lamezia

Organigramma Societario

Presidente : Carmelo Pisani

Presidente : Massimo Serrao

• Presidente : Bruno Grande

Direttore Generale: Bruno Bertucci

Dir. Sportivo : Nando Fusto

Resp. Sett. Giovanile :Roberto Petronio

Resp. Comunicazione : Danilo Cirelli

Fotografo Ufficiale : Salvatore Torcasio

Staff Tecnico-Medico Prima squadra :

Coach: Damiano Ragusa

Ass. Coach : Massimo De Summa

Ass. Coach: Giuseppe Adone

Prep. Fisico : Alessandro Mascaro

Medico Sociale : Francesco Cugnetto

Medico Sociale : Francesco Martillotti

MassoFisioterapista : Domenico Gatto

Roster :

Playmaker Rodrigo Monier

Playmaker Stefano Marisi

Playmaker – Guardia Bruno Rappoccio

Guardia Giovanni Ragusa

Guardia Lorenzo Giuliano

Guardia Federico Meliadò

Guardia – Ala Fabio Cuccarese

Ala Gennaro Rubino

Ala Franco Gaetano

Ala Alfredo Lazzarotti

Ala – Pivot Animo Fragiacomo

Pivot Leandro Faranna

Pivot Alessandro Saladino

Pivot Giuseppe Serra