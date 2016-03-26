Cacioppo conquista Rende

Battute incalzanti, risate e gag esilaranti: non ha deluso le aspettative Giovanni Cacioppo che al Garden di Rende ha portato in scena il suo spettacolo “Vita da Bar“. Una storia, anzi, piu’ storie che mettono in luce lo stereotipo dello scarso attaccamento al lavoro degli uomini del sud. Per quasi due ore, l’attore siciliano è riuscito, da solo, a tenere la scena, interagendo e coinvolgendo il numeroso pubblico.

Il bar al centro dello spettacolo

E’ il bar il fulcro della vita del meridionale che non lavora e che “evita” di trovare un impiego.

Dagli amici del bar a quelli di Facebook, Cacioppo offre una divertente lettura delle amicizie reali e virtuali. E poi, tra improbabili dissertazioni e rocambolesche avventure , l’attore racconta in chiave ironica e spassosa, i vizi e le manie della societa’ odierna. Una serata che ha entusiasmato i tantissimi spettatori, giunti a Rende dall’intera area urbana. “Buona la prima”- ha commentato l’assessore alla cultura del comune di Rende Vittorio Toscano.

“Un progetto pilota che, a quanto pare, è partito col piede giusto. Grazie alla sinergia tra comune, manager e imprenditori, abbiamo voluto offrire a tutti i cittadini la possibilita’ di assistere a spettacoli di elevata qualita’ a prezzi contenuti. Siamo riusciti a riservare, per ogni spettacolo, 90 biglietti gratuiti per i residenti del Comune di Rende con condizioni economiche svantaggiate e ad avere biglietti scontati fino al 50%. A giudicare dall’affluenza e dai giudizi positivi espressi dalle centinaia di persone che hanno affollato il Garden – ha aggiunto l’assessore Toscano – stiamo andando nella giusta direzione”.

“Comicita’ in Teatro” prosegue il 5 aprile con Carlo Buccirosso, l’8 aprile con gli attori del Bagaglino e il 18 aprile con la comicita’ non- sense di Massimo Bagnato. Biglietti in prevendita al Cinema Teatro Garden di Rende e da “Inprimafila”, in Viale Guglielmo Marconi a Cosenza