Dal 20 al 24 ottobre Caffè Mauro sarà presente al S.I.C. il Salone Internazionale del Caffè che, con cadenza biennale, si svolge a Milano nell’ambito della Host, la piu’ grande Fiera nel settore dell’ Horeca che, giunta alla sua 40^ edizione, conferma ancora una volta la sua leadership nel mondo delle attrezzature, del Retail e dell’ Hotellerie.

Luogo di incontri per sviluppare il Business internazionale, grazie alla presenza di Top Player nel comparto caffè, tra i quali Caffè Mauro rientra a pieno titolo, la Fiera è un importante punto di riferimento per conoscere le novità delle Aziende e le ultime tendenze di mercato.

Beyond the Cup: l’Accademia del Caffè allo stand

Nello specifico, Caffè Mauro, all’interno del proprio Stand, darà particolare enfasi alla sua Accademia del Caffè – “Beyond the Cup” – da sempre sinonimo di Eccellenza e Qualità del proprio caffè, grazie anche alla presenza del proprio Trainer abilitato SCA (Specialty Coffee Academy), Andrea Faggiana, il quale darà vita a gustosissime preparazioni a base di caffè, per rendere ancora piu’ piacevole l’esperienza di degustazione allo Stand.

In particolar modo, durante il week end, dal 20 al 22 Ottobre, ci saranno due momenti giornalieri dedicati esclusivamente all’ Accademia, durante i quali verranno proposte estrazioni alternative al tradizionale “espresso italiano” e le preparazioni piu’ innovative a base caffè con le tecniche piu’ sofisticate, per una indimenticabile esperienza sensoriale.

Gli appuntamenti di latte art e brewing

Gli appuntamenti per condividere insieme la “Passione Caffè” sono: VENERDI’ 20 OTTOBRE – SABATO 21 OTTOBRE – DOMENICA 22 OTTOBRE ore 12,30 Cappuccino e “Latte Art”: Free Pour, Etching, Cioccoart ore 16,00 Workshop “Brewing: metodi alternativi di estrazione”: V60, Aeropress, Syphon, Coldbrew ecc. Non mancheranno, poi, le novità in termini di prodotti, che l’Azienda propone, con un’attenzione specifica al lancio della nuova gamma di “complementari” al caffè. Caffè Mauro, infatti, con l’obiettivo di rendere sempre piu’ competitiva sul mercato, amplia la propria offerta nei confronti dei propri clienti e, in occasione della Fiera, presenterà la nuova linea di CIOCCOLATA che arriverà sugli scaffali dei Bar in Autunno e sarà disponibile in tre formati (BUSTA DA 1 KG, LATTINA DA 1 KG E ASTUCCI MONODOSE) e in tre gusti (TRADIZIONALE, FONDENTE E BIANCO). L’appuntamento è al PAD.14 STAND B20 C 19.