Caffo, un secolo di passione in un libro

Il 24 febbraio a Reggio il libro di Marco Viroli racconta cento anni e quattro generazioni della distilleria Caffo, produttrice del Vecchio Amaro del Capo

Una storia secolare,fatta di passione,esperienza,soddisfazioni. È la storia della distilleria Caffo, la nota azienda che produce liquori e distillati tra cui il famoso Amaro del Capo,che ha superato il secolo di attivita’ attraverso ben quattro

generazioni.

Una storia che viene raccontata dallo scrittore Marco Viroli in un raffinato volume “Un secolo di passione”.

Le radici del Vecchio Amaro del Capo,il libro edito da MONDADORI sara’ presentato alla citta’ di Reggio Calabria ed alla Stampa nell’ambito della rassegna Calabria D’autore, venerdì 24 febbraio alle ore 18,30 presso la sala museo ”IL FERROVIERE” nella stazione FS di Reggio C. S.CATERINA nel corso di un’incontro con l’Amministratore il Dott Sebastiano Caffo, serata condotta dal Dott Felice Iraca’ DIR. Attivita’ Produttive della Regione Calabria e dalla giornalista Maria Pia Tucci.

Ricco il parterre degli ospiti, saranno presenti il Dott Ninni Tramontana pres. camera commercio di Reggio c, Davide De Stefano resp. reg. conpait gelati,Vincenzo Pennestri,pres. ass. Italiana Gelatieri, gli artisti Mimmo Cavallaro e Paolo Sofia.